險象環生｜疑失智伯伯駛電動輪椅誤闖公路　暖心貨Van司機慢駛緊隨其後保護

▲ 疑有失智伯伯駛電動輪椅誤闖公路。

一名輪椅伯伯疑迷路，誤闖公路險象環生。今早11時許，有網民在Facebook上載影片，指在呈祥道往荃灣方向，近明愛醫院附近發現一名老伯駛著電動輪椅在公路上出現，非常危險。

網民於Facebook群組「香港突發事故報料區」上傳影片，可見一名老伯駛著電動輪椅在快線靠路欄的位置行駛慢慢行駛，伯伯有戴口罩，微微低頭。而旁邊亦有不少車快速駛過。

幸好伯伯背後有一架貨Van保持距離地尾隨慢駛，疑似想保護伯伯。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

警方指，今早10時56分，接獲多個報案稱，呈祥道往新界方向有輪椅伯伯出現，警方接報後，正在找尋事主。

不少網民見到影片都大呼驚險，並擔心伯伯輪椅會無電：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣