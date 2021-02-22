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險象環生｜疑失智伯伯駛電動輪椅誤闖公路　暖心貨Van司機慢駛緊隨其後保護

健康 12:55 2021/02/22

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疑有失智伯伯駛電動輪椅誤闖公路。

一名輪椅伯伯疑迷路，誤闖公路險象環生。今早11時許，有網民在Facebook上載影片，指在呈祥道往荃灣方向，近明愛醫院附近發現一名老伯駛著電動輪椅在公路上出現，非常危險。

網民於Facebook群組「香港突發事故報料區」上傳影片，可見一名老伯駛著電動輪椅在快線靠路欄的位置行駛慢慢行駛，伯伯有戴口罩，微微低頭。而旁邊亦有不少車快速駛過。

幸好伯伯背後有一架貨Van保持距離地尾隨慢駛，疑似想保護伯伯。

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警方指，今早10時56分，接獲多個報案稱，呈祥道往新界方向有輪椅伯伯出現，警方接報後，正在找尋事主。

不少網民見到影片都大呼驚險，並擔心伯伯輪椅會無電：

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責任編輯：羅嘉欣

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