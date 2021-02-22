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開心速遞︱亞姐王瑋現身《愛回家》過繼金城安　單親母由豪宅搬到公屋努力養兒【有片】

娛樂 13:19 2021/02/22

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王瑋客串《愛回家》

星爺周星馳的《賭俠》大家都看過N次，片中演夜總會小姐「王晶姐姐」的演員其實是1991年亞姐王瑋。意想不到在昨晚（2月21日）播出的《愛‧回家之開心速遞》內，竟有王瑋出現。

昨晚《愛‧回家之開心速遞》劇情講從美國來港的莊遜夫婦往片場探望熊尚善（滕麗名）、金城安（周嘉洛飾）。原來城安幼時曾在他們家中短暫寄居，城安已全無印象，及後聽到尚善與樹根談及這對夫婦，得知一個重大秘密。而飾演莊遜太太的演員，正就是王瑋。

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王瑋生於南京，後來來港生活，在1991年參加亞姐奪第5名，同屆冠軍為羅霖。王瑋在1997年淡出娛圈，一度回家鄉南京生活。

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由擁豪宅至住公屋

王瑋跟羅霖是同屆亞姐，但其星途卻遇曲折。 她曾受訪表示，當年因有份演出周星馳《賭俠》，令她在內地帶來人氣及不少工作機會，曾經月入數十萬，並持有多個物業。

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可是03年沙士後，王瑋工作大減，收入銳減，後來在加拿大跟男友誕下兒子，可是男友最後離母子而去，成單親媽媽的王瑋，返港工作賺錢湊大兒子。

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王瑋後來跟老父成功申請到公屋，並在教會朋友介紹下，重拾唱歌工作，4年前還開了個人音樂會，同屆亞姐羅霖、程瑤，亞視好友張文慈、寶珮如等人現身支持，令她十分感動。

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雖然人生由住豪宅至公屋戶，王瑋更感現時生活充實，十多歲的兒子亦都她十分孝順，令王瑋甚為欣慰。

同場加映：Joe Junior夫婦訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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