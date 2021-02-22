陳肇始：疫苗經壓縮時間研發將來會有更多數據　強調愈多人打群體免疫機會愈高

▲ 陳肇始表示，接種疫苗對整體社會醫療系統有益、生活可回復正常的條件更好，呼籲市民盡快接種。（資料圖川）

食物及衞生局長陳肇始今早（22日）表示，接種疫苗對整體社會醫療系統有益、生活可回復正常的條件更好，呼籲市民盡快接種，指市民最快星期五可以接種科興疫苗，下月起約有1500間私家診所提供疫苗接種服務，強調「愈多人打、愈早打越好」，達至群體免疫的機會亦越高。

針對有專家指科興疫苗保護率低，即使大規模接種都無法達至群體免疫，陳肇始在港台節目《千禧年代》表示，今次的新冠疫苗經壓縮時間來研發，政府以批核緊急使用，將來會有更多數據出現，獨立顧問專家委員亦會繼續審視，強調愈多人打，就會朝向這個目標，達至群體免疫的機會亦愈高。

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她補充，相信市民對接種哪款疫苗心中有數，政府責任在於向市民交代各種疫苗的數據，以及哪款疫苗合乎安全標準，指當局會與港大合作監察接種疫苗後的不良反映及關注事件，並設通報機制，由醫療專業人員負責。

本港昨日 新增 確診個案回升至20宗，被問到放寬社交防疫措施是否太早，陳肇始表示， 政府今次的 放寬措施是有條件，較精準及逐步有序 ，當局會監察情況，不要讓確診數字上升，並盡力找出傳播鏈 ，又指初一至初四的長假期，市民有較多活動和聚集，為疫情帶來風險，希望市民繼續同心抗疫。

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記者：陳麗娜