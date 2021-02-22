綠在天后｜營運首季收集約40公噸回收物一半屬塑膠　環保署研增設更多回收便利點

▲ 「綠在天后」去年10月起開始營運，至去年12年首季共回收了約40公噸回收物。（資料圖片）

為推動市民回收，環保署去年以合約形式委聘合資格的非牟利機構在全港18區設立並營運22個「回收便利點」，其中灣仔區回收便利點「綠在天后」去年10月起開始營運，至去年12年首季共回收了約40公噸回收物，包括約20公噸塑膠、8公噸玻璃容器及5公噸小電器；至於「綠在天后」6個回收流動點首季共回收了約4公噸的回收物。

環保署回覆灣仔區議會指，「綠在天后」須把收集到的回收物送交由署方核准的回收商作妥善處理，例如將塑膠在本地循環再造成再生原材料，再轉售出口或供應本地市場。為了推動社區環保回收工作，「綠在天后」會加強地區協作，主動聯絡灣仔區內的大廈立案法團、社福機構和學校等合作舉辦各類回收活動，例如環保回收工作坊、分類回收體驗活動等。此外，亦會主動為區內有需要的 大廈和非牟利機構提供回收服務。

署方正檢視回收便利點的運作情況，以及個別社區對回收設施的具體需求等因素，考慮增設更多回收便利點或其它社區回收設施。環保署於建構回收網絡時，會一併考慮各區的社區回收設施分布，以及實際社區情況如人口、參與源頭廢物分類計劃大廈數字、舊區大廈資料等。

目前灣仔區的回收便利點位於灣仔東天后和灣仔北，為加強實地回收支援，環保署成立了綠展隊，提供外展服務。除了 連繫區內單棟式樓宇及屋苑，推廣減廢回收計劃，綠展隊亦會協調「回收環保站」、「回收便利點」和「回收流動點」的分布及環保署其他回收計劃，包括推行不同形式的教育宣傳和推廣回收活動。

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責任編輯：陳子謙