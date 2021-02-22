  • 25°C
香港時間 : 2021222日 (一) 15:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

疫苗接種｜特首林鄭月娥率司局長接種科興疫苗　陳茂波黃錦星邱騰華未現身

社會 15:04 2021/02/22

分享：

熱門 林作 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

行政長官林鄭月娥聯同多名司局長，在設於香港中央圖書館展覽館的社區疫苗接種中心接種新冠疫苗。( 陳靜儀攝)

首批100萬劑科興疫苗上周五（19日）抵港，新冠疫苗接種計劃本周五（26日）起展開。行政長官林鄭月娥今日（22日）聯同多名司局長，在設於香港中央圖書館展覽館的社區疫苗接種中心接種新冠疫苗。財政司司長陳茂波、環境局局長黃錦星、商務及經濟發展局局長邱騰華則未有現身接種。

行政長官林鄭月娥接種後表示，站了半小時接受訪問，感覺非常好，完全沒有不良效果，鼓勵市民盡快按照政府要求接種，對這個疫苗非常有信心，因為它已經過非常嚴格的實驗，海外多個地方已開始接種，加上本港亦有非常嚴格的制度和經由專家批准後緊急應用。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

林鄭月娥表示，為保護自己、保護家人，呼籲市民盡快接種疫苗，經過一年抗疫，各行各業已大受打擊，需要市民接種疫苗回復社會正常。她指出，疫苗在上周五抵達，明日市民可預約接種，並於本周五（26日）進行接種。私家診所陸續可以接種。她補充，明日第一批優先接種人士可接種疫苗，分別為：醫護人員、護理院員工、65歲或以上長者、跨境貨車司機，以及前線公務員。

至於未有現身的3位官員，其中黃錦星正出席立法會環境事務委員會會議；財政司長辦公室表示，陳茂波正忙於處理星期三發表的財政預算案，將會在下星期接種疫苗。邱騰華因有其他公務未能出席，稍後會另行接種。

下午2時30分，林鄭月娥率先接種疫苗，整個過程約5分鐘完成，隨後到休息室休息30分鐘；政務司司長張建宗、律政司司長鄭若驊、公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始、運輸及房屋局局長陳帆、勞工及福利局局長羅致光、保安局局長李家超、發展局局長黃偉綸、創新及科技局局長薛永恒、教育局局長楊潤雄、政制及內地事務局局長曾國衞、民政事務局局長徐英偉、財經事務及庫務局局長許正宇亦相繼接種。

    點擊圖片放大
    +7
    +6

新年期間不少人都會進食不少賀年食品，多油脂的食品會容易增磅，即看中醫師介紹可配合中藥及耳穴減肥：

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：陳麗娜

相關文章

新冠肺炎｜一名上周五到訪滙豐太古城中心分行客戶確診　分行即起暫停服務直至另行通知
今日 12:26
新冠肺炎｜一名上周五到訪滙豐太古城中心分行客戶確診　分行即起暫停服務直至另行通知
陳肇始：疫苗經壓縮時間研發將來會有更多數據　強調愈多人打群體免疫機會愈高
今日 13:01
陳肇始：疫苗經壓縮時間研發將來會有更多數據　強調愈多人打群體免疫機會愈高
新冠肺炎︱新增16宗確診個案　13宗本地感染包括4宗源頭不明
今日 14:34
新冠肺炎︱新增16宗確診個案　13宗本地感染包括4宗源頭不明
林鄭月娥 疫苗

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣