疫苗接種｜特首林鄭月娥率司局長接種科興疫苗　陳茂波黃錦星邱騰華未現身

▲ 行政長官林鄭月娥聯同多名司局長，在設於香港中央圖書館展覽館的社區疫苗接種中心接種新冠疫苗。( 陳靜儀攝)

首批100萬劑科興疫苗上周五（19日）抵港，新冠疫苗接種計劃本周五（26日）起展開。行政長官林鄭月娥今日（22日）聯同多名司局長，在設於香港中央圖書館展覽館的社區疫苗接種中心接種新冠疫苗。財政司司長陳茂波、環境局局長黃錦星、商務及經濟發展局局長邱騰華則未有現身接種。

行政長官林鄭月娥接種後表示，站了半小時接受訪問，感覺非常好，完全沒有不良效果，鼓勵市民盡快按照政府要求接種，對這個疫苗非常有信心，因為它已經過非常嚴格的實驗，海外多個地方已開始接種，加上本港亦有非常嚴格的制度和經由專家批准後緊急應用。

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林鄭月娥表示，為保護自己、保護家人，呼籲市民盡快接種疫苗，經過一年抗疫，各行各業已大受打擊，需要市民接種疫苗回復社會正常。她指出，疫苗在上周五抵達，明日市民可預約接種，並於本周五（26日）進行接種。私家診所陸續可以接種。她補充，明日第一批優先接種人士可接種疫苗，分別為：醫護人員、護理院員工、65歲或以上長者、跨境貨車司機，以及前線公務員。

至於未有現身的3位官員，其中黃錦星正出席立法會環境事務委員會會議；財政司長辦公室表示，陳茂波正忙於處理星期三發表的財政預算案，將會在下星期接種疫苗。邱騰華因有其他公務未能出席，稍後會另行接種。

下午2時30分，林鄭月娥率先接種疫苗，整個過程約5分鐘完成，隨後到休息室休息30分鐘；政務司司長張建宗、律政司司長鄭若驊、公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始、運輸及房屋局局長陳帆、勞工及福利局局長羅致光、保安局局長李家超、發展局局長黃偉綸、創新及科技局局長薛永恒、教育局局長楊潤雄、政制及內地事務局局長曾國衞、民政事務局局長徐英偉、財經事務及庫務局局長許正宇亦相繼接種。

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記者：陳麗娜