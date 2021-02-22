直升機家長︱19歲少女拍拖難過登天　母要求同床瞓禁出夜街放學即收「追魂call」

▲ 日本一名19歲少女自小受嚴格看管，每晚跟父母同睡，網民笑言她想拍拖「難過登天」。

家長過度保護子女，有機會令子女感到壓力。日本節目早前跟拍一位19歲少女Honomi回家訪問，途中Honomi不斷收到父母的「追魂call」，她向節目組表示父母一向着緊自己，從小有多項限制，例如不准分房睡、不能出夜街等，令她感到無奈。

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日本節目《家、ついてってイイですか》早前訪問一名19歲少女Honomi，她現時就讀明治大學法學系。當時她剛下課並完成補習兼職準備回家，得知節目組邀請拍攝之後，隨即打電話給父母詢問意見。Honomi與攝影師一同乘車回家的途中，收到母親的「追魂call」，不許她掛電話，並每隔5分鐘詢問一次現時位置。到達家門外，母親已在守候，迎接女兒下車。

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Honomi一家三口居住在獨立屋，共有4間房。她透露近期才擁有自己的房間，在拍攝的前一晚仍是與父母同房睡覺。她對擁有自己房間表示興奮及期待，而站在門外聆聽的母親則表示寂寞。

父母對Honomi如此着緊，源自女兒出生時的意外。母親指她在33歲時懷上Honomi，誕下她的過程不順利，要緊急剖腹生產。女兒一出生時不會哭，爸爸非常緊張，擔心女兒活不過來，幸好醫生診斷過後，讓爸爸抱一抱Honomi，她才哭出來。父母經歷此事之後，常擔心女兒再遇上意外，才如此着緊。

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節目播出後引來網民討論，不少網民指自己的父母也會做類似的事，但沒有那麼誇張；也有網民指Honomi雖然擁有樣貌及身材，但父母往後仍是如此着緊的話，拍拖將會「難過登天」。

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責任編輯︰王明芳