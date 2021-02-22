復課｜幼稚園校長指學生長期停課導致「戰戰兢兢」　興幸家長理解只能安排三分一學生回校

▲ 靈糧堂幼稚園總校長陳曾建樂(右)表示，最終未能達成100%人同意兩周一檢，故該校暫不會申請在3月全校復課。（曾耀輝攝）

全港中小學及幼稚園在農曆新年假期後，校方可安排不多於三分一的學生回校上半日面授課堂。今早(22日)有幼稚園安排N班(幼兒班)、K1至K3回校上課，指停課太久「感覺學生戰戰兢兢」，冀他們能盡快適應；有家長對於復課感高興，惟表明「兩周一檢」沒有用處，批評政府只是予人「虛假的安心」。

位於荔枝角的香港靈糧堂秀德幼稚園，學生陸續於今早8時半左右回校上學。校方現時只安排三分一學生上課，將K1至K3學生分成3組，每組在一周6天內輪流上課，每輪上課2天。由於每天學生人數減少，因此不用太多教師關顧學生，教師亦不用上足6天課，校方會補償一天假期予老師。

該校家教會會長張太有兩名兒子於該校就讀，大兒子今年K3，小兒子則K1。她表示，停課已數月「實在太耐」，不過自己雖然好想小朋友能上學，但疫情、健康始終最重要，所以一直都贊成停課，「不過細仔變左好似無咩讀過書返過學咁，真正上學的日子可能只有20天」，故今天對復課感到高興，

現在一星期可以返2日，好過無，而大仔很快就畢業，如果現在不上學，之後就會缺少了很多上幼稚園的回憶，我兩個仔都不太愛上學，今日都有情緒，仲喊，要俾好多心理準備佢地話要返學，所以愈停得耐愈擔心他們不習慣。

不過她坦言，「如果疫情又密返就未必返得咁足」，又指該校大分尊重家長，任何事希望請假學校都理解。對於該校未有做到「兩周一檢」，她表示，沒覺得有什麼問題，亦無聽到有家長投訴，

我自己覺得其實測完都可以好快中招，有測都只是虛假的安心，對控制疫情無咩意義，而且會加重左學校、老師負擔，停課本身都好多工作量。

她又為學校於復課的安排上而感到十分滿意，學校會盡量安排有兄弟姊妹的學生於同一天上學，及乘搭校車，雖然停課已久，但今日抵校時看到老師早已為學校布置好農曆新年的裝飾，讓學生感受一下過年的氣氛。

靈糧堂幼稚園總校長陳曾建樂表示，該校早前曾召開會議，以不記名方式收集教職員對檢測的意願。最終未能達成100%人同意兩周一檢，故該校暫不會申請在3月全校復課，「始終人人想法都不同，不能勉強，我也很佩服其他可以做到全體復課的學校」。靈糧糧幼稚園校長丁敏儀亦指，曾有教師向校方反映不是不想配合，

但去拎檢測包，又要返工，其實好多唔方便，而且個個都為復工想檢測，搞到好缺貨（樣本瓶），更要14日做一次，都好擾民」。

丁校長又指教育局這次的做法引起業界不少聲音，「其實我哋壓力好大，局方成個波壓落嚟，我哋都好驚家長會有比較，覺得其他學校可以全體復課，我哋就唔得，好彩家長都好體諒，無收到任何家長投訴」。她又指，一般長假期後疫情會有輕微回升，故認為「睇定啲先」，對幼稚園而言暫不全面復課亦是好事。

她續指，校方一直好期待能復課，「好想見到班小朋友，幼稚園與中、小學不同，網課對他們的效用相差甚遠」，幼稚園學生需要實景活動、互動，長期失去社交或令他們將來面對陌生人的態度及接受能力有影響，

今日見到小朋友太耐無返黎，都覺得佢地好戰戰兢兢，希望佢地快啲識應到。

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記者：洪芷晴