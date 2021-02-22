梁君彥稱愛國者愛港有必要　中央會聽取各方意見

▲ （經濟日報資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍今日就「愛國者治港」發表講話。立法會主席梁君彦認為，夏寶龍有必要重提，已故國家領導人鄧小平所述的愛國者標準，目的是完善一國兩制，亦是管治香港的基本及合理要求，有利香港長期繁榮穩定。

梁君彥續指，香港是多元社會，有廣闊的政治光譜，中央會理解及包容，香港有不同取態的聲音，並相信大部分香港人，會繼續秉承愛國者的立場，積極參與治理香港。

他又表示，社會對完善選舉制度一直有不同聲音，相信中央會聽取香港各界不同的意見，確保香港的選舉制度穩定向前發展。

記者：陳宛彤