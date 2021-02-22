華永會推動慈善工作30周年　以生命影響生命　宣揚正向信息

「天生我材必有用」雖然說來俗套，卻是恆久不變的真理。為使人人都能建構出更閃亮和燦爛的人生，從事慈善工作已30周年的華人永遠墳場管理委員會（「華永會」）一直致力推動「生命教育」，以生命影響生命的方式，助大眾探索和認識生命的意義，並學會尊重與珍惜生命的價值。

華永會為香港市民服務超過一百年。華永會財務委員會主席容永祺表示，該會本着不斷求進及創新理念，以「永懷人生」和「善亮人生」兩大積極理念為目標經緯。「今年是華永會推動慈善工作30周年，我們累計捐獻超過10億港元，期間推動的項目超過3,300個，受惠人次數以百萬計。」

推「年度慈善捐款計劃」 逾百萬人受惠

容永祺解釋，華永會的「年度慈善捐款計劃」涵蓋「生命教育」、「社區建設」，以及「工程及購置」三大範疇。「我們透過資助『生命教育』計劃，推行與正向思維、生命道德教育有關的活動，而近年更積極將『生命教育』推廣至青少年層面，藉此鼓勵他們認識及珍惜生命，積極宣揚生命意義與正面信息。」

除了「生命教育」以外，容永祺補充指出，華永會以「社區建設」為主題，透過推動有益於社區的活動，冀能增加社區融和及凝聚力。此外，該會又會推動以「工程及購置」為主題的計劃，資助機構進行各類工程及購置設備。

▲ 容永祺表示，華永會積極將「生命教育」推廣至青少年層面，藉此鼓勵他們認識及珍惜生命，積極宣揚生命意義與正面信息。

人情味資助者 細心聆聽需要

隨着華永會推動慈善工作踏入30周年，除了受惠人數與日俱增，受惠的組別亦愈來愈廣。華永會「年度慈善捐款計劃」曾資助藝土民間舉辦《我的夢想路》，有份參與的學生羅芷唏直言，全賴該會的資助才有機會參與編作劇場的創作演員。「因為這類課程的收費並不便宜，並非所有學生都能負擔。有賴華永會的幫助，為我們提供了一個演出的舞台，讓我能同時擔任創作人及表演者的角色，並反思生命意義。」

有別於一般從事慈善工作的機構，羅芷唏直言華永會給她最深的印象是其「人情味」。「華永會不只是資助者，他們的代表更會觀賞我們的演出，並在演出後留下來跟我們聊天交流，真的很用心聆聽我們的聲音和需要，絕對是富有人情味的資助者。」

▲ 羅芷唏（中）形容華永會是富有人情味的資助者，用心聆聽資助對象的聲音和需要。旁為華永會的代表。

給予信任支持 令活動成效倍增

至於參與華永會另一個贊助項目——仁濟醫院吳王依雯長者鄰舍中心主辦的「藝術品味．人生客棧」計劃的中心主任黃凱琪，她除了十分感謝華永會對計劃的資助，更讚揚該會對計劃給予充足的信任和支持。「由於疫情期間，部分活動需要延期及改變形式，感恩得到華永會的包容和信任，令我們可以繼續為長者舉辦活動，不只令參與的長者能受惠，他們亦能影響其身邊的家人。」

黃凱琪透露，「藝術品味．人生客棧」計劃旨在以輕鬆的手法跟受眾談論生死議題。「不少參加者如美瑜婆婆在參與計劃後有很大的轉變，除了照顧家人外，她會花更多時間思考自己可以做甚麼有意義的事情，繼而踏出一步，嘗試參加不同類型的活動；而最重要是她勇於與其他人分享自己面對的困難，從而鼓勵其他人勇敢面對和解決生命中的問題和困難。」

▲ 黃凱琪感謝華永會的資助，並讚揚該會對「藝術品味．人生客棧」計劃給予充足的信任和支持。

授人以漁 體現助人自助價值

作為受惠者，美瑜婆婆同樣感謝華永會對上述中心和計劃的資助。透過計劃除了讓她重新反思生命的意義，更令她與一眾參加者學會跟「老友記」（長者）相處的知識，「我會把在中心學到的知識和經驗，與老友記和親戚朋友分享，助他們積極面對困難及人生。」

美瑜婆婆透過計劃不只充分實踐以生命影響生命的精神，同時體現出助人自助的價值。「每星期我都會致電問候老友記，他們接到來電並跟我們傾談後，都表示心情變得舒暢，而能夠幫助他們，我自己也感到欣慰和舒服。」

▲ 美瑜婆婆表示會把學到的知識和經驗，與老友記和親戚朋友分享，助他們積極面對困難及人生。

想了解更多華永會的理念和工作？立即瀏覽該會網站：華永會「善亮人生」www.bmcpc-shine.org.hk，及華永會「永懷人生」www.bmcpc.org.hk

（特約）