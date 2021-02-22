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新冠肺炎︱新增16宗確診個案　13宗本地感染包括4宗源頭不明

社會 14:34 2021/02/22

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今新增16宗確診個案，13宗本地感染包括4宗源頭不明（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情持續，今日（22日）新增16宗確診個案，涉及5男11女，介乎1歲至66歲；包括3宗輸入個案、13宗本地個案，當中感染源頭不明個案有4宗，累計個案達10,885 宗。由於昨日疫情記者會已簡報今日源頭不明個案，故今不設4時半疫情記者會。

4宗源頭不明個案包括：

  • 第10,876宗：66歲女陪月員，2月11日最後上班，2月19日發病，居藍田安田邨安健樓，與確診住戶同一坐向上下層，早前大廈需強制檢測
  • 第10,883宗：41歲男子，從事IT工作，居馬鞍山恆安邨恆海樓，2月11日最後上班，2月17日發病
  • 第10,884宗：62歲男退休人士，居元朗橫台山永寧里，平常於居所附近閒逛
  • 第10,883宗：物業公司41歲男IT人員，居馬鞍山恆安邨恆海樓，於長沙灣永康街福源廣場的物業公司上班，早前已有一名同事確診，同公司100人需檢疫

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記者：鄧凱文

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