親子山遊｜親子遊鶴咀觀賞絕美浪濤岩石　看渾然天成奇觀蟹洞雷音洞感受巨浪衝擊

▲ 親子遊鶴咀觀賞絕美浪濤岩石，看渾然天成奇觀蟹洞雷音洞感受巨浪衝擊。

疫情讓不少港人愛上在香港尋找絕美自然景觀，今次親子KOL Chloe介紹大家遊香港以南之海角——鶴咀，看看渾然天成的奇觀蟹洞雷音洞及尋鯨魚骸骨，欣賞巨浪拍岸的壯觀景象。鶴咀海岸保護區是香港唯一一個海岸保護區，風景優美，有各種不同的天然岩石，而且大部分為平路，非常適合一家大小前往親子遊。

▲ 鶴咀海岸保護區風景優美。（Chloe MaMa Facebook）

親子KOL Chloe與4對女兒Candice先到筲箕灣港鐵站A3出口，再到巴士總站乘搭9號巴士前往鶴咀，車程大約20分鐘便到達鶴咀道的起點。途中會有一個分岔路口，沿著右邊電纜站的防線繼續前往。前往鶴咀海岸保護區期間有士多可以補給，各類小食、豆腐花一應俱全，大人小朋友都不擔心肚餓。

▲ 鶴咀石河。（Chloe MaMa Facebook）

雷音洞巨浪衝擊產雷音

Chloe與女兒最終花近一個小時到達鶴咀海岸保護區，再走下去便會到達雷音洞，洞內佈滿風化及侵蝕奇怪岩石，洞內涼爽，除了能聽見澎湃的海浪聲外，還能看見海浪湧入洞穴非常壯觀，仿如雷音般震耳。

▲ 雷音洞能聽見雷音的聲響。（Chloe MaMa Facebook）

壯觀鯨魚骸骨標本

走近海洋研究所附近，最引人注目的是鯨魚骸骨標本，長約10米，清晰地展示了頭顱、魚背及胸骨。Chloe解釋，曾有傳是海洋公園殺人鯨海威的骸骨，及後有專家證實是在1955年在維港擱淺的鬚鯨，她提醒大家在欣賞鯨魚骨的時候記得眼看手勿動。

蟹洞看巨浪拍岸

走過鯨魚骨的小山丘，向下走便可到達蟹洞，從遠處望蟹洞的外形像蟹，洞內可看見巨浪拍岸，非常壯觀，吸引不少遊人前往打卡。鶴咀海岸保護區上還有各種岩石，Chloe表示，大自然美妙的景觀會讓小朋友變得興奮雀躍。

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影片及相片獲「Chloe MaMa」授權轉載

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責任編輯︰王明芳