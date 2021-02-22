膠樽徵費｜政府倡向飲料供應商徵循環再造費　市民回收膠樽可獲回贈1毫

▲ 政府發表膠樽徵費諮詢文件。（資料圖片）

環境保護署今日（22日）發表諮詢文件，建議推展「塑膠飲料容器生產者責任計劃」，公眾諮詢為期3個月至5月21日。



環保署發言人表示，政府剛公布《香港資源循環藍圖2035》，以「全民減廢‧資源循環‧零廢堆填」為願景，提出至2035年應對廢物管理挑戰的策略、目標和措施，並建設循環經濟及綠色生活環境。作為「全民減廢」的其中一項主要措施，政府建議推展「塑膠飲料容器生產者責任計劃」，要求各持分者共同承擔環保責任，妥善收集及處理塑膠飲料容器，減少對環境影響，同時促進本地循環經濟發展。

塑膠飲料容器所採用的物料一般較為單一，較易處理且具有較高的回收價值，若能在源頭妥善分類作收集處理，可更有效地轉廢為材。按「污染者自付」原則，計劃建議向塑膠樽裝飲料的供應商層面，包括製造商及進口商，收取循環再造徵費，收回計劃運作成本。

政府亦建議若干售賣塑膠樽裝飲料的特定零售店舖作為退還點，方便公眾交回用完的塑膠飲料容器。收集到的塑膠飲料容器會供應給本地的回收商作妥善循環再造，轉化成有市場價值的回收物料。此外計劃建議提供回贈，鼓勵公眾交回用完的塑膠飲料容器。



公眾人士可在諮詢期內，透過專題網站（www.pprs.hk），或以電郵、郵遞或傳真方式向環保署提交意見。

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責任編輯：吳卓峰