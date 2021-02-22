7.21暴動案｜8名被告中2人承認暴動罪　其餘6人不認罪明天開審

▲ 首被告王志榮。馮漢柱攝

前年7.21元朗白衣人襲擊事件，8名男子早前分別被控暴動及串謀有意圖而傷人等6罪，其中2名被告林觀良及林啟明今（22日）於區域法院承認暴動罪，其承認的案情將於下午讀出。其餘6名被告否認暴動及意圖傷人等罪，案件押後至明天（23日）開審。

8名被告為王志榮（55歲，運輸工人）、黃英傑（49歲，電工）、林觀良（49歲；商人）、林啟明（44歲；商人）、鄧懷琛（61歲；商人）及吳偉南（58歲，貨車司機），鄧英斌（61歲；退休），蔡立基（40歲；機械技工），原被控暴動及串謀有意圖而傷人等6項控罪。'

▲ 次被告黃英傑。馮漢柱攝

甫開庭，控方申請修訂控罪，將王志榮、黃英傑、林觀良、林啟明、鄧英斌及蔡立基的串謀有意圖傷害他人罪，改為有意圖傷害他人罪。控告鄧懷琛的其中1項串謀有意圖傷害他人亦改為有意圖傷害他人罪。

經修訂控罪指，王志榮、黃英傑、林觀良、林啟明、鄧英斌及蔡立基，你被控於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動及串謀有意圖傷害他人。鄧懷琛及吳偉南則被控於同年7月22日在‪‪元朗朗和路及港鐵元朗站一帶參與暴動及串謀有意圖傷害他人；鄧懷琛另被控於同日在元朗‪形點I商場及港鐵元朗站一帶‬參與暴動及有意圖傷害他人。

第3及第4被告，即林觀良及林啟明今承認暴動罪，至於其另一項有意圖而傷人則會留在法庭存檔。兩人的代表大律師又指，上周五（19日）下午5時後才收到文件，控方對案情有所修訂。

▲ 第5被告鄧懷琛(左)及第6被告吳偉南。馮漢柱攝

法官葉佐文質問控方「點解咁遲」，又指自己也是相若時間才收到該文件，斥控方「好似唔緊唔緊咁囉」。控方代表高級助理刑事檢控專員周天行向法庭致歉，並解釋解釋修改微小。

法官又問及控方，有否詢問受害人公開其身分的意願。周回應指，警方已作查詢，受害人均沒有要求匿名或屏風後作供，只是沒有紀錄在證供中。另有1名受害人未有回覆，仍未錄取口供。法官質疑，未錄取口供如何傳召證人，遂要求控方替所有受害人錄取正式口供，確認毋須匿名才可開始傳召。

周天行透露控方有25名證人，當中有15名為街外證人，大部分是受害人。首被告王志榮及第5被告吳偉南的代表律師向法庭表示，有警員稱觀看現場片段後認出部份被告，要求控方提供警員記事冊、調查報告、書面口供以及警員所觀看過的片段，獲法官批准。

▲ 第7被告鄧英斌。馮漢柱攝

林觀良及林啟明以外的6名被告否認控罪，其案件押後至明天開審，控方將會宣讀開案陳詞。

王志榮、黃英傑、鄧懷琛及吳偉南及鄧英斌共5人續准保釋。林觀良、林啟明及蔡立基3人則還押候訊。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：林欣樂