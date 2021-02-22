女警開槍案｜中年漢涉持鎅刀衝向女警否認傷人罪　女警供稱受威脅向被告胸口開槍

▲ 開槍女警袁嘉穎。馮漢柱攝

57歲中年漢疑於深水埗港鐵站內被兩警截查，涉亮出𠝹刀揮舞，及衝向其中1名女警，女警開槍擊中中年漢，涉案中年漢被控2項企圖有意圖而傷人罪，案件今（22日）於灣仔區域法院開審。開槍女警供稱，當時對方舉刀衝向自己，她感到生命有即時威脅，或會受到嚴重傷害，在別無他選下向男子胸口開槍。辯方盤問下，女警指訓練教導她瞄向對方身體最大目標。

報稱無業的被告周景登（57歲），否認2項有意圖而企圖傷人罪。控罪指，被告於2018年11月7日在深水埗港鐵站大堂12號店舖外意圖使警員19835及女警15238身體受嚴重傷害，而企圖非法及惡意傷害兩人。

警員王嘉雄供稱，案發當日早上約7時半，他與女警15238身穿制服在港鐵深水埗站內D出口一帶巡邏，他與女警看見1名男子捧住黑色背囊在胸前，該男子看見他們後，愈行愈快及刻意迴避視線，他遂上前截查，惟男子沒有理會及行向入閘機，他行近男子及再次要求出示身份證，惟該男子伸手進背囊及取出1把紅色刀柄的鎅刀，男子把鎅刀刀片推出7至8厘米。

王續供稱，他隨即右手按槍袋及後退，並向男子喊到「咪郁」，但男子衝向他，及朝他胸口和頸方向揮動鎅刀兩下，王遂拔槍指向男子，並喊道「咪郁！否則開槍！」，該男子轉身衝向女警，女警拔槍警告，但男子繼續衝前，女警開了1槍，男子向前倒下。

開槍女警袁嘉穎供稱，當日看見1名抱住黑色背囊的男子進入港鐵站，她和男警19835上前截查對方時，對方初時沒有理會，及後拿出鎅刀及推出刀片，她與男警退後，但該男子突然衝前及襲擊男警。袁指該男子當時朝男警胸口揮舞鎅刀。

袁續指，及後男子突然轉身衝向自己，當時男子右手高舉鎅刀，她後退及叫男子放下武器，但被告沒有遵從，繼續高舉鎅刀向前衝。

袁供稱，當時她感到生命有即時威脅，或會受到嚴重傷害，在別無他選下，她向男子胸口開槍，同時發出警告。

控方其後播放港鐵深水埗站的店鋪閉路電視影像，拍攝到警員的身影；袁在庭上認出被告即為當日男子。

辯方盤問袁時，問及袁當時是否瞄準被告胸口，而非被告的下肢，袁同意。辯方續向袁指出，警隊指引是令疑犯失去活動能力，而非要致命。袁同意，但指訓練教導她瞄向對方身體最大目標。聆訊下午續。

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記者：王仁昌