終止上訴｜反東北撥款立法會示威判囚　上訴人病逝終止上訴

▲ 涉反東北撥款立法會示威判囚，上訴人因病逝終止上訴。(經濟日報資料圖片)

2014年6月立法會審議新界東北前期工程撥款期間，先後有大批示威者於立法會大樓內外示威，其中5名示威者分別被裁定違反《立法會（權利及特權法）條例》的行政指令罪成，被判囚及罰款，其後提出上訴。當時缺席上訴聆訊的社運人士張漢賢，已被法庭已發出通緝令。高院（22日）今處理其上訴，控方指上訴人已於2020年5月去逝，故申請終止有關聆訊。法官基於上訴人已去逝，及所涉議題終院已處理，故終止有關上訴申請。

上訴人張漢賢，2018年早前聯同葉寶琳、張漢賢、黃根源、張貴財及周諾恆，就被裁定違反《立法會（權利及特權法）條例》的行政指令罪成提出上訴，惟張漢賢缺席上訴，法庭早前已發出通緝令。

控方今於庭上表示，上訴人於2020年5月去世，基於他沒有委托代表繼續有關上訴，故申請終止是次聆訊。

據悉，張於2019年底從台灣返港，2020年5月因病在港的醫院病逝。

法官黃崇厚指出，基於本案所涉議題早已於終審法院處理，上訴人並沒有任何勝訴機會，加上上訴人沒有呈交任何詳細上訴理據，亦沒有委派代表處理，即使有關上訴不再繼續，亦不會造成任何損害，終止是次上訴聆訊亦不會造成不公，因此頒令終止是次上訴聆訊及撤銷有關通輯令。

案中其中5名被告為葉寶琳、張漢賢、黃根源、張貴財及周諾恆，經審訊後，葉被判監兩周，張及黃分別判囚1周及3 周，葉及黃上訴被駁回後，再向終審法院申請上訴許可亦被拒。張漢賢則缺席上訴，當時已被駁回上訴，法庭並發出通緝令。

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記者：林育慧