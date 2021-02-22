食用安全｜規管食物反式脂肪等有害物質公眾諮詢至3月中　政府籲公眾提交意見

▲ 政府正進行公眾諮詢，建議加強規管工業生產的反式脂肪、霉菌毒素等食物內有害物質。（資料圖片）

政府正進行公眾諮詢，建議加強規管工業生產的反式脂肪、霉菌毒素等食物內有害物質。有關諮詢3星期後（3月15日）結束，政府今日（22日）呼籲業界及公眾人士盡早就諮詢文件中的建議提交意見。

政府建議修訂《食物內有害物質規例》（第132AF章），擬將「部分氫化油」列為食物違禁物質，亦會加強規管3類霉菌毒素，包括黃曲霉毒素、脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（嘔吐毒素）及棒曲霉素；亦建議訂立5類有害物質新標準，應用於調味品及嬰兒食用配方產品等。

為了讓食物業及檢測化驗機構等持份者有合理時間為更新的食物安全標準作好準備，政府建議自修訂規例刊憲起計，設定18個月的寬限期。

政府發言人表示，去年12月11日發表了公眾諮詢文件，建議修訂《食物內有害物質規例》。在制訂修訂建議時，政府已一直與業界相關持分者，包括食物進口商、分銷商、製造商及餐飲業等保持緊密溝通。自諮詢期開展以來，食物安全中心以視像方式舉辦兩場諮詢會，以及另就檢測化驗等安排與相關業界舉行視像會議，至今業界及市民均普遍認同修訂建議的方向。

發言人稱，會仔細考慮意見，目標在今年內向立法會提出相關附屬法例修訂。

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責任編輯：吳卓峰