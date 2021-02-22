  • 25°C
香港時間 : 2021222日 (一) 15:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

噪音滋擾︱馬浚偉鄰居故態復萌再製噪音　馬仔無奈：我應該怎樣做好

娛樂 15:19 2021/02/22

分享：

熱門 林作 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

馬浚偉繼續受鄰居噪音滋擾。

馬浚偉（馬仔）日前在Facebook公開過去一年被樓上惡鄰居「劉太」噪音滋擾，事件引起大眾關注事件。馬仔其後更成立專頁「全港噪音滋擾聯盟」，為眾苦主發聲，噪音事件曝光後，惡鄰居雖然暫時收斂，可是馬浚偉日前再在開咪直播中，指樓上的噪音又再現，似是故態復萌。

馬仔昨晚在社交平台開直播，跟進過去一星期的樓上鄰居噪音情況 ，馬仔表示雖然早前對方不再造出滋擾聲音，他亦考慮不再以法律行徑追究，可是至近日晚上11時，樓上再度再發出巨響，之後警察亦到場了解事件。

東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒

馬仔昨晚（2月21日）開直播表示樓上繼續發出噪音。（影片截圖）

曾收斂後再製造噪音

馬仔無奈表示：「似乎，喜歡製造噪音的人，真的很容易故態復萌……你以為佢真心改善，轉頭佢又再嘈過！剛剛的5分鐘內，我樓上的這位劉太連環敲打地下超過5聲，大家認為我應該怎樣做好？大家認為我應該更深一層次公開這位劉太的惡行嗎？（包括容貌）」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

馬浚偉公開樓上噪音情況後，不少網民留言大表同情，指很能理解馬仔已包容對方一年的感受，不少人也分享自身受各種噪音滋擾的慘況，認同「嘈音滋擾等同精神折磨！」

噪音滋擾｜公開被滋擾後惡鄰居即收斂　馬浚偉成立專頁為同路人解困

設立專頁為苦主發聲

馬仔因為受到噪音事件啟發，早前開設專頁「香港住所噪音滋擾受害者大聯盟」，現時專頁接近有8千人加入，馬仔明言現時噪音投訴機制不完善，計劃約見相關部門反映問題，希望為投訴無門的苦主出一口氣。

他亦表示希望透過專頁為飽受住所噪音折磨的朋友發發聲、舒舒屈氣，同時亦會聯絡各方人士幫忙解決眾人的家居住所噪音問題。

同場加映：林景程x林正峰訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

噪音滋擾｜公開被滋擾後惡鄰居即收斂　馬浚偉成立專頁為同路人解困
11:25 2021/02/17
噪音滋擾｜公開被滋擾後惡鄰居即收斂　馬浚偉成立專頁為同路人解困
星爺愛將︱吳孟達疑腫瘤擴散入院留醫　田啟文代報平安：大步檻過
今日 11:14
星爺愛將︱吳孟達疑腫瘤擴散入院留醫　田啟文代報平安：大步檻過
林作打拳︱邀曾志偉由TVB直播拳賽　林作自詡如周星馳值百萬拳酬
今日 09:56
林作打拳︱邀曾志偉由TVB直播拳賽　林作自詡如周星馳值百萬拳酬
馬浚偉 娛樂人物職業 演員 歌手 TVB

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣