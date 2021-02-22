傑出學生 ｜內斂性格因參與義工服務變自信　中六生關注氣候環境問題獲選傑出學生

▲ 17歲的浩軒是「香港傑出學生選舉2019-2020」得獎學生之一。

不少尖子都以讀醫科或金融管理等神科為目標，但陳浩軒（Martin）的選擇就冷門得多，他有志將來往外國修讀的是氣候科學。

17歲的浩軒是「香港傑出學生選舉2019-2020」得獎學生之一，他小時候愛留意風雲變化，性格較沉默寡言，直至母親多年前帶他做義工，他才漸漸提升自信，蛻變成一個既注重學業又關心社群，還會放眼世界的學生。

▲ 陳浩軒表示欣賞前英國首相邱吉爾的智慧和堅持自己信念的性格，特別是他說前進的勇氣是最重要的一番話，提醒他要堅守自己覺得是正確的事。（黃建輝攝）

「我如何為世界帶來改變？」陳浩軒在自我介紹文章中表示，這是他常常思考的問題。現就讀新界鄉議局元朗區中學中六的浩軒，是青苗基金主辦的「香港傑出學生選舉2019-2020」10位得獎學生之一。

在當選全港傑出學生之前，他曾獲選「第十三屆元朗區優秀學生選舉2018十大優秀學生」，在2018年至2019年當上元朗大會堂義工領袖團的行政秘書，去年他還參加了香港青年協會英語演講比賽，取得不俗成績。在校內，他又當過地理學會主席。

沉默內斂到自信提升

浩軒可算是活躍學生，但原來作為家中獨生子的他，小時候性格內斂沉靜。他透露：「我之前是不出聲的，好驚同人說話，要人逼先肯講嘢。」

直至母親帶他去屯門做義工，給他很多支持和鼓勵，他才漸漸開放自己，與陌生人接觸。他說，中二開始一直積極參與義工服務，皆因學校不單學習氣氛良好，師長都鼓勵學生做義工擴闊眼界認識不同社群。

浩軒兩年前參加了元朗大會堂義工領袖團，就為他帶來一些難忘回憶。「我試過負責統籌探訪活動，到安老院探訪老人，為他們搞生日派對等。不同的義工服務經驗令我明白他們的處境，如殘疾人士缺乏照顧者的困境，也了解到本地少數族裔兒童要融入本地社區的困難。」

對於他本人而言，義工服務也令他有所成長。「因為義工服務是以一個團隊的形式做，可嘗試不同崗位，令我學懂怎樣跟不同的人合作。」自信大增的他，近年參加的課外活動和比賽也漸多。「過程中得到的成功經驗，令我更加肯定自己的能力。」只可惜因為疫情關係，再加上要備戰DSE，這位熱心青年義工過去一年就稍為停頓下來。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

自小愛看風雲變化

談到觀天的興趣，浩軒就笑說那種熱愛彷彿是與生俱來：「細個時最喜歡睇雲，留意天氣變化，因為每日的天氣都不一樣，很有趣。特別是颱風來襲，好刺激。」

自此，他花很多時間看書了解氣象。升中後，他對於全球都議論紛紛的氣候問題更是關注，並漸漸思考怎樣可透過實際行動，為校園及社區帶來改變。他指出，初中參與的「自然大作為」活動，正是他環保旅程的起點。

「當時與團隊為校園設計減廢計劃，嘗試減輕廢物帶來的環境負擔。我走勻每個班房了解垃圾的數量有沒有減少，獲得師長讚賞。自此我知道自己都可以出一分力，影響身邊的人。」

問他近期最關心香港哪個氣候問題，他說留意到有報道指熱夜（即全日最低溫度達攝氏28度或以上）日子愈來愈多。「香港人開冷氣問題很嚴重，我學校都是，留意到有時同學離開了班房卻仍然開着冷氣，我也有向學校反映要節能。」

有志到英國升學專研氣候

從言談中確感受到浩軒希望為社會及環境帶來正面改變的決心，然而如何實踐？他坦言經常思考升學及就業問題。「有想過加入天文台做科學主任，但可能對數學要求較高。香港的大學又缺乏和氣候科學有關的選擇，所以我可能先在港修讀測量，將來有機會再到英國大學讀Climate Science。」

他還說希望未來有機會參與建設具氣候抗禦力的城市規劃工作。「意即可以抵擋升溫、海平面上升對人類生活和生態的破壞，並令城市發展轉型至較可持續的方向。」他期望社會追求及經濟發展的同時，也會平衡環境狀況，盡力減緩氣候變化。自小愛觀天的浩軒，眼光果然較遠大。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

開專頁研究氣象變化

陳浩軒對於研究氣象變化的熱情，絕對可以從他的「不專業天文台」網誌看出來。浩軒於2015年創立這個網誌，他表明「致力讓氣象報道易於理解、讓氣象消息及時送達、讓氣象資訊變得唾手可得、讓氣象知識更加有趣。」他在繁忙學業以外，還會關心與氣候有關的世界大事，如去年的美國西岸大火、中國長江以至日本於六、七月期間的連場暴雨等。

他還訪問了來自中國桂林17歲的歐泓奕及12歲印度女孩Ridhima Pandey，了解其他地方的少年人如何為氣候而戰。

網誌中有關颱風的部分，尤其看到浩軒的探究精神。他說：「在颱風來襲前會相對有較多人瀏覽，會用更多時間分析天氣和繪製圖表。記得2018年9月山竹襲港前一星期已估到有可能10號風球，我差不多每晚凌晨都會醒一醒，睇睇最新出的預報圖。」

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ



【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路：https://bit.ly/35z6COD



你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！



記者：胡慧雯