愛國者治港｜人大倡制定公職人員資格審查法　林健鋒︰公務員招聘及培訓亦應改革

▲ 港區全國人大代表建議制定公職人員資格審查法。（資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍今日在一個研討會上發表主題講話，強調「愛國者治港」是「一國兩制」方針的初衷和核心要義。港區全國人大代表陳曼琪形容，愛國者治港就如人不能缺少空氣一樣。她透露，將於下月舉行的全國人大代表大會上，提出有關建立及完善香港公職人員資格審查的法律及執行機制建議。

身兼全國政協委員的經民聯副主席林健鋒則建議，愛國愛港陣營廣納並培養愛國政治人才，而公務員在招聘及培訓機制上亦應作出改革，並將優秀的高級公務員送到內地的高等學府進行定期培訓及進修，讓他們更深入地認識國家及了解國情。

陳曼琪建議，根據憲法、《基本法》、《港區國安法》， 由全國人民代表大會及其常委會，制定屬全國性法律的《中華人民共和國香港特別行政區公職人員資格審查法》，訂明香港公職人員的定義及涵蓋範圍、各類公職人員的法定聲明和宣誓的內容、形式和要求、違反聲明和宣誓的罪行和處罰，並設立香港公職人員資格審查委員會，負責香港特區公職人員的資格審查，委任選舉主任和監誓人員等，對行政長官、行政長官選舉委員會成員、立法會議員、區議員等等的候選人及當選人、獲委任的公職人員依法進行資格審查。

另外，全國政協常委林建岳認為，「愛國者治港」才能保障廣大港人的福祉。他指出，香港的角色和定位，一直以來都是隨着國家不同階段發展戰略作出調整和適應，並從中得到巨大的發展機遇。他認為，只有「愛國者治港」，香港才有可能得到國家的支持，參與國內國際「雙循環」及國家「十四五」規劃，既貢獻國家，又帶動香港發展，造福香港市民。

林健鋒則指出，香港回歸以來，「愛國者治港」原則沒有得到全面落實，香港公職人員在愛國情操方面的缺失在多方面皆反映出來，少數反中亂港分子更混水摸魚，企圖奪取特區政府管治權，造成香港社會動盪不安。他認為，今次中央全面釐清愛國者的客觀標準和要求，並要求完善香港選舉制度，是正本清源。他期望，有關完善各級選舉制度的措施盡快出台，以保障香港民主制度更健康地向前發展。

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記者：林曉君