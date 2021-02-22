愛國者治港｜林健鋒倡改革公務員招聘及培訓機制

▲ 港區全國人大代表建議制定公職人員資格審查法。（資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍今日在一個研討會上發表主題講話，強調「愛國者治港」是「一國兩制」方針的初衷和核心要義。全國人大常委譚耀宗認為，夏寶龍的講話，是全面展示習近平的講話精神，將愛國者的要求講清楚。身兼全國政協委員的經民聯副主席林健鋒則建議，公務員在招聘及培訓機制上亦應作出改革。

譚耀宗在民建聯的社交專頁平台，上載他對夏寶龍講話的回應。他認為，夏寶龍的講話亦強調不能觸碰的底線，要將中央的要求及精神在特區貫徹，香港能形成愛國者治港的共識，必須要完善相關機制和選舉制度，確保愛國者治港的精神得以落實。

全國政協常委林建岳指出，「愛國者治港」才能保障廣大港人的福祉。他表示，香港的角色和定位，一直以來都是隨着國家不同階段發展戰略作出調整和適應，並從中得到巨大的發展機遇。他認為，只有「愛國者治港」，香港才有可能得到國家的支持，參與國內國際「雙循環」及國家「十四五」規劃，既貢獻國家，又帶動香港發展，造福香港市民。

林健鋒則指出，香港回歸以來，「愛國者治港」原則沒有得到全面落實，香港公職人員在愛國情操方面的缺失在多方面皆反映出來，少數反中亂港分子更混水摸魚，企圖奪取特區政府管治權，造成香港社會動盪不安。他認為，今次中央全面釐清愛國者的客觀標準和要求，並要求完善香港選舉制度，是正本清源。他期望，有關完善各級選舉制度的措施盡快出台，以保障香港民主制度更健康地向前發展。又建議，愛國愛港陣營廣納並培養愛國政治人才，而公務員在招聘及培訓機制上亦應作出改革，並將優秀的高級公務員送到內地的高等學府進行定期培訓及進修，讓他們更深入地認識國家及了解國情。

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記者：林曉君