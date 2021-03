白細胞介素對濕疹的影響

中度至重度濕疹患者長期受病情困擾,直接影響生活和工作。近年醫學界發現,有效控制體內的白細胞介素發炎因子,有助改善濕疹病情¹。何謂白細胞介素? 皮膚專科醫生陳俊彥告訴我們白細胞介素和濕疹的關係。



顧名思義,白細胞介素與白血球有密切關係,是一種發炎因子,在白血球和細胞之間充當溝通橋樑,引發發炎訊號²。白細胞介素有很多種,其中與濕疹有關的主要為白細胞介素4、白細胞介素13、白細胞介素5和白細胞介素10 ¹,³。皮膚專科醫生陳俊彥指出: 「由於濕疹患者先天免疫系統過度活躍,以致身體受致敏源刺激時,體內的T淋巴細胞會分泌發炎因子如白細胞介素4,並誘發嗜酸性白血球增加,導致皮膚出現痕癢和紅腫反應,形成濕疹⁴。」事實上,大多數異位性皮膚炎的濕疹患者均有白細胞介素過份活躍的問題⁴。此外,白細胞介素與遺傳有一定關係⁵,如果父母為敏感體質,或者父母是異位性皮膚炎患者,子女的白細胞介素分泌也有過度活躍的情況。



由於白細胞介素促使濕疹發作,醫學界進而研究白細胞介素抑制劑,作為濕疹治療。其中近年推出的生物製劑,透過阻斷引發濕疹的白細胞介素4和白細胞介素13對身體免疫系統的干擾,控制濕疹⁶。陳俊彥醫生表示: 「生物製劑能改善皮膚紅腫、滲水和痕癢情況⁷,適用於中度至嚴重濕疹患者。由於不會全面影響身體免疫系統,所以副作用較少⁸,例如注射部位皮膚不適、上呼吸道不適如感冒症狀、結膜炎風險。」



陳俊彥醫生分享了一宗個案,患者為年輕女病人,受嚴重的異位性皮膚炎困擾多年, 一直病情反復。她的濕疹範圍廣泛,約佔全身8成皮膚。部分皮膚出現苔蘚化,皮膚非常粗糙、厚而缺乏彈性,皮膚表面明顯受損,呈深紅色和瘀紅色。皮膚狀況影響她的外觀和社交生活,嚴重皮膚痕癢亦令她長期失眠,日間缺乏精神和專注力。陳俊彥醫生補充: 「多年來,這患者接受過多種醫治方法,包括使用類固醇、環孢素、光學治療。以環孢素作治療時,皮膚紅腫有所改善,但對整體病情幫助不大。近年她開始接受生物製劑醫治,皮膚痕癢有明顯改善,6個月後大部分皮膚轉好,病情穩定下來。對於試過多種治療而成效不大的嚴重濕疹患者來說,生物製劑是可以考慮的方法。」

