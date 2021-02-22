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建制派： 只有堅持愛國者治港　才能全面準確落實「一國兩制」

政治 15:37 2021/02/22

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建制派表示，對於夏寶龍的講話深表認同。（尹櫻霖攝）

建制派立法會議員今（22日）回應港澳辦主任夏寶龍有關「愛國者治港」講話。他們表示，對於夏寶龍的講話深表認同，亦會全力支持，相信只有堅持愛國者治港，「一國兩制」才得以全面準確貫徹落實。

「建制派班長」廖長江稱，認同愛國者治港是「一國兩制」的核心要義，指前年的社會事件帶給香港深刻教訓，不符合愛國者標準的人在議會或其他架構掌握公權力，「入建制反建制」，帶來災難性的後果，又批評有關人士濫用特區憲制及相關法律賦予的權力，漠視港人利益，令「一國兩制」和「港人治港」陷入前所未有的危機。

他又指，要確保「愛國者治港」原則得到全面落實，香港才能擺脫內耗、紛爭和動亂的困擾，「一國兩制」才能行穩致遠，「港人治港」、「高度自治」才有更大的空間。

被問及夏寶龍提出的「愛國者治港」，是否意味日後議會不能存在反對派意見，廖長江回應指，相信將來議會仍有反對派存在，強調愛國者治港不是嶄新的概念，只是以往在香港未有大致上落實；經民聯主席盧偉國亦指，若果社會認為政府落實愛國者治港，是為打壓反對聲音，「是錯誤的看法」，稱現時的議會仍有反對聲音，落實愛國者治港只是為打擊破壞社會安定、勾結外國勢力及打擊中央政府勢力的份子。

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記者：尹櫻霖

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