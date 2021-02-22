被消失的凶案︱陳靜啞忍丈夫家暴　洪天明跟Dada合作向太太備案

▲ 洪天明、陳靜、張兆輝新戲合作。

任達華、邵美琪、車婉婉、陳靜等主演的新戲《被消失的凶案》昨日開鏡，合作無間的張兆輝、任達華及邵美琪再度合作，陳靜也挑戰突破演出。

過去與導演羅守耀合作無間的張兆輝、任達華及邵美琪Maggie，在片中再次飾演警察，輝哥說：「今次我演的警長會被拍檔質疑，又會與華哥Maggie有爭拗，已經多年沒有合作，好期待。」

華哥則因疫情一直留在內地，今次能夠同一班舊朋友聚首香港開工，難掩興奮心情，第一時間拉著Maggie話舊：「感謝導演令我們一班朋友聚在一起，共同支持港產片！」

▲ 任達華、張兆輝和邵美琪多度合作。

Maggie也表示兩年前已答應參演這個劇本，到早前圍讀才發現導演送她一個驚喜！就是可以和一眾好朋友再合作。



洪天明與Dada過年前特別約見多名患者，了解他們起居生活，洪天明說：「今次角色好大發揮，因有類風濕關節炎的患者發病時其實十分痛苦，簡單如起身坐低或扭個杯蓋，對他們來說也很困難，角色的慢動作跟我很大對比，是一次訓練慢活的好機會！雖然化妝時間亦比平日雙倍起跳，但很希望透過電影可以令更多人了解類風濕關節炎。」

近年敢於挑戰不同的Dada今次亦大突破，飾演為了兒子強忍會被丈夫虐打的可憐角色，要演活一個8歲兒子的母親。

Dada説：「雖然之前都試過幾次當媽媽的角色，但第一次嘗試有個這麼大的兒子，我可以想像早結婚，現在的年紀也差不多了。」Dada透露在戲中會跟天明有感情戲，但實際激烈程度仍要跟導演溝通，而天明也笑言早已跟太太周家蔚備案會跟Dada合作。