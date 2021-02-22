煮出商機︱Day Day Cook獲李家傑投2,500萬美元融資　創辦人由銀行走進廚房創億元商機

▲ Day Day Cook獲李家傑投2,500萬美元融資。

港產烹飪平台日日煮（DayDayCook）宣布，已完成新一輪2500萬美元融資，是次融資由恒基地產(00012)和中華煤氣(00003)主席李家傑的私人投資基金領投，支持日日煮持續推廣快速烹飪產品以及拓展食物科技研發業務。

曾為滙豐私銀賓架的DayDayCook創辦人朱嘉盈（Norma Chu）於2012年創立該品牌，創業8年間已募集到8000萬美元，投資者包括C Ventures、阿里巴巴創業者基金、Ironfire Capital、Talis

Capital、500 Startup、AMTD。主打內地市場，手機程式包括食譜、烹飪短片，亦於高檔商場開班教學，8成收入來自網售自家品牌餸菜包。現憑DayDayCook已經「煮」出億元商機。

棄高薪厚職創立億元品牌DayDayCook

Norma 11歲就隨家人移居美國，與香港人「外食族」的生活方式不同，家人多留在家中吃飯，與朋友相聚的地點亦是在家中。Norma認為，相比起一家人隨便找一間餐廳坐下叫菜，一家人齊齊整整的安坐家中吃一頓住家飯，格外美味和溫馨。

Norma的爸爸更是煮得一手好菜，Norma也因此培養出愛煮食的興趣：

我爸爸的廚藝很棒，他的花膠燜冬菇、蕃茄牛肉真的很好吃！直到現在，我也會向他請教怎樣煮好菜。

後來，家人因做生意的緣故回流香港，因為工作忙碌的關系，抽不了空飛回香港，Norma試過2年沒有見父親一面。為了有更多時間陪伴至親，Norma決定返回香港，任職銀行證券分析師，一做就做了4年。

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畢業於美國華盛頓大學金融系的Norma表示：

做投資、研究股票都是我一直熱愛做的事情。我17歲開始買股票，畢業後在美國投資銀行工作，回到香港後，30歲就當上了匯豐銀行證券部的部門主管，這種晉升的情況在行內是很罕有的。

仕途如此順利，為什麼要選擇離開？Norma道出她的遺撼：

回到香港外，發現身邊很多人都很少吃住家飯，年輕一代不懂廚藝，只能靠人代勞，甚至有人為此感到自豪。

Norma表示，只要她願意，她隨時都能做回證券分析師，但她更希望改變身邊人「外食」的生活模式，並身體力行的告訴他們一餐溫暖的住家飯並沒有想象中那麼難做。

Norma的丈夫看到Norma有意創業，於是就在Norma生日那天，送了「DayDayCook日日煮」網站給她，終促使她下定決心，半年後放棄高薪厚職，成為一個每天研發食譜、為食物拍照拍片的「美女廚神」。

30分鐘簡易食譜主攻年輕用戶

Norma指出，網站主要的對象是25至35歲、35至45歲的「外食族」，內地的業務對象則較年輕，30處以下的佔了超過一半。他們大多進入適婚年齡，因此比一般人更有興趣學習廚藝，為了幫助他們學習，網站的食譜會有不同分類，如食譜的種類、難度、技術、需要時間和味道。

除此以外，網站既然被命名為「DayDayCook日日煮」，團隊亦會每天上載三菜一湯的食譜，希望忙碌的香港人不需要為每天煮什麼菜而煩惱。

Norma和團隊設計的食譜大多會在30分鐘內完成，例如他們會建議人用預先製作好的酥皮製作叉燒酥，節省時間。

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疫情帶動新商機 香港350萬人觀看

目前DayDayCook在內地有約5,700萬粉絲，在香港有約150萬粉絲，跨平台內容的每月瀏覽量多達4.75億次。去年香港第二季平台觸及人數亦高達350萬人。DayDayCook的抖音、快播及Bilibili等平台每月直播時數達200至300小時。

去年DayDayCook亦在香港推出食材包，並在淘寶、天貓等平台推銷自家品牌的速食食品，至今約有60種產品，包括即食火鍋、拌麵、零食等等。Norma指出，單計即食火鍋產品，一年全國消費額可達180億元，因為認為食品市場有極大發展空間。

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責任編輯：羅嘉欣