  • 25°C
香港時間 : 2021222日 (週一) 16:56
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

張栢芝三子｜張栢芝幼子出世紙被刊登　壹傳媒及編採提堂4月中再訊

社會 16:06 2021/02/22

分享：

熱門 林作 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

被告麥景慶。（楊詠渝攝）

《壹週刊》早前涉刊登藝人張栢芝第3名兒子的出世紙，壹傳媒與《壹週刊》的出版人及兩名編採人員因而被票控違反《個人資料（私隱）條例》。案件今（22日）於觀塘裁判法院提堂時，法庭應壹傳媒等4名被告申請，將案件押後至4月中再訊，以待被告索取法律意見，被告暫時毋須答辯。

涉案4名被告依次為《壹週刊》東主壹傳媒有限公司、出版人Element 5 Digital Limited、編輯麥景慶（47歲）及記者鄭靜（40歲）。首3名被告面對的控罪指，有人提出告發，指他們約於2019年1月28日，在香港，分別身為《壹週刊》的東主、出版人及編輯，連同對方披露1名資料當事人的個人資料，即1份根據生死登記條例備存，而屬於1名兒童的出生登記紀錄記項的核證副本內，所載的個人資料，而該等資料未經身為資料使用人的生死登記官同意，而取自資料使用人，該等取用的意圖為獲取金錢利益或其他財產利益，不論是為了個人或另一人受惠而獲取。

而第4名被告鄭靜則被控於同一時段，協助及教唆上述3名被告干犯上述罪行。

案件今提堂時，控方表示已準備好答辯，惟辯方要求押後答辯，以待索取法律意見，案件押後至4月12日再訊。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：楊詠渝

相關文章

張栢芝三子｜ 涉違法取得張栢芝幼子出世紙　《壹傳媒》兩名員工被控
09:54 2021/02/20
張栢芝三子｜ 涉違法取得張栢芝幼子出世紙　《壹傳媒》兩名員工被控
張栢芝 壹傳媒

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣