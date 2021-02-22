張栢芝三子｜張栢芝幼子出世紙被刊登　壹傳媒及編採提堂4月中再訊

▲ 被告麥景慶。（楊詠渝攝）

《壹週刊》早前涉刊登藝人張栢芝第3名兒子的出世紙，壹傳媒與《壹週刊》的出版人及兩名編採人員因而被票控違反《個人資料（私隱）條例》。案件今（22日）於觀塘裁判法院提堂時，法庭應壹傳媒等4名被告申請，將案件押後至4月中再訊，以待被告索取法律意見，被告暫時毋須答辯。

涉案4名被告依次為《壹週刊》東主壹傳媒有限公司、出版人Element 5 Digital Limited、編輯麥景慶（47歲）及記者鄭靜（40歲）。首3名被告面對的控罪指，有人提出告發，指他們約於2019年1月28日，在香港，分別身為《壹週刊》的東主、出版人及編輯，連同對方披露1名資料當事人的個人資料，即1份根據生死登記條例備存，而屬於1名兒童的出生登記紀錄記項的核證副本內，所載的個人資料，而該等資料未經身為資料使用人的生死登記官同意，而取自資料使用人，該等取用的意圖為獲取金錢利益或其他財產利益，不論是為了個人或另一人受惠而獲取。

而第4名被告鄭靜則被控於同一時段，協助及教唆上述3名被告干犯上述罪行。

案件今提堂時，控方表示已準備好答辯，惟辯方要求押後答辯，以待索取法律意見，案件押後至4月12日再訊。

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記者：楊詠渝