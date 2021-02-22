師父有請︱袁偉豪仍為負評影響情緒　陳山聰勸Ben放下固執：以行動證明一切

▲ 袁偉豪任《師父有請》的嘉賓。

由麥玲玲、林盛斌主持的《Master's Talk 師父有請》，第三集邀請到「Crazy Runner」的袁偉豪、陳山聰、姚子羚和謝東閔擔任嘉賓，節目中眾人提到借運轉運之說，去年新婚的袁偉豪更直言婚後才找到Dream House。

今集《師父有請》以「人運和地運」為主題，對於藝人借運之說，各人坦言有所聽聞，當中袁偉豪表示，以前遇上一個問米婆婆指他前世得罪人，遮了半塊面，故出道頭十年事業完全沒有起色，最終他向天口中唸住對方的姓氏叩頭道歉1000次，之後就獲得機會加入無綫，事業運開始轉好。

▲ 陳山聰、袁偉豪、姚子羚和謝東閔任《師父有請》第3集嘉賓。

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為轉地運而搬屋

提到地運，袁偉豪表示婚前大約三幾年就會搬一次，直至去年因結婚而一年內搬兩次，終買下跟太太張寶兒的安樂窩。

不過他直言算是Dream House但不是終極。「我跑步經過大拗門，沿路山邊有間破屋，好像《鐵甲奇俠》間屋。屋出面一邊是懸崖，另一邊有幾棵樹，落地玻璃望著清水灣，我就好想有機會可以住這裡，擁有自己設計的車房、Band房。」

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麥玲玲指不少人接受不到貧富懸殊關係，姚子羚說：「我都試過有前任男朋友很有錢，門外有兩個保安，一入屋大家叫他少爺，屋企還有𨋢！不過屋太大我會覺得好空虛，找阿媽可能都要打電話，反而想自己間屋感覺溫暖一點。」她表示就算現時再選一次，她都會選擇忠於自己。

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當提到另一半是富家子女，袁偉豪直認跟張寶兒一起後面對不少壓力：「其實我不看那些報道真是沒事，看了反而不開心，入到外父屋企有乜好驚？看完報道後不舒服，為何要這樣講我？」

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他指有時不是刻意看，只是無意在手機看到，多少影響情緒：「因我性格好硬頸，甚麼都駁嘴，久不久便會出聲，我有自己睇法，你們覺得係咪係，講真，層樓我不用供的嗎？我都要搵錢，我都要keep好個樣，卻又被你班人話面膠、醜男？」

▲ 袁偉豪在1月出席《萬千星輝頒獎典禮2020》時，被網民指外表變殘不及當年靚仔。

Ben：買樓由外父主導

袁偉豪指沒有因閒言閒語影響到他跟寶兒之間的感情，寶兒提到父母願意將女兒交托給他，因欣賞他一步一步成長，捱出自己事業，另外覺得只得他可以治到寶兒。」

袁偉豪直言買樓一事是外父主導，建議他買，花幾天計計數，加上他硬頸又大膽個性，決定試試看。

陳山聰直言自己是過來人，經常都會安慰袁偉豪，將經驗分享，提到往事，他說：「呢件事令到我成長，感恩遇過這件事，一千萬人都未必會遇到一次，不是只由我揀到，人家都會揀的！當時封面多到好誇張，只能面對，自己先清楚是非黑白，由得人講。最不開心是令到屋企人不開心，媽咪好擔心，到今日我能面對自己，有兒有好老婆，家人都好安慰。」他經常勸袁偉豪放下固執，不要反駁任何傳聞，以行動證明一切。

同場加映：麥美恩訪問