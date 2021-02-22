高官任命｜食環署署長劉利群接替即將退休的容偉雄　升任食衞局常任秘書長

▲ 食環署署長劉利群接替即將退休的容偉雄，升任食衞局常任秘書長。（資料圖片）

政府今日（22日）宣布，現任食物環境衞生署署長劉利群將於明日（23日）出任食物及衞生局常任秘書長（食物），接替將會出任政務主任招聘委員會主席的容偉雄。容偉雄其後會於今年5月展開退休前休假。對於劉利群的任命，公務員事務局局長聶德權表示，劉利群為資深政務主任，具備出色領導和管理才能，有信心她能在新崗位為市民提供專業高效的服務。

對於即將退休的容偉雄，聶德權表示，容偉雄在過去37年一直盡忠職守，對工作熱誠投入。他在出任食物及衞生局常任秘書長（食物）期間，致力協助制定及執行多項有關漁農、食物安全、禽畜衞生、動物福利及環境衞生的政策和措施，亦在處理重大食物事故及保障公共環境衞生工作上貢獻良多。他在新冠肺炎疫情爆發期間，監督與檢疫相關的工作，包括指定檢疫酒店計劃，領導有方。

劉利群1988年9月加入政務職系後，於2016年6月晉升為首長級甲級政務官。她曾在多個決策局及部門服務，包括前政務總署、前保安科、前經濟科、前財政科、前財經事務局及前教育統籌局。她於2008年7月至2010年5月出任工業貿易署副署長，於2010年5月至2014年3月出任環境局副秘書長，並從2014年3月起出任食物環境衞生署署長。

容偉雄於1983年7月加入政府，並於1986年7月加入政務職系。他於2016年4月晉升為首長級甲一級政務官。他曾在多個決策局及部門服務，包括房屋署、前常務科、前憲制事務科、前政務總署、前布政司辦公室、前候任行政長官辦公室、政務司司長辦公室、財政司司長辦公室、工業貿易署、前工商及科技局及前環境運輸及工務局。他於2010年2月至2014年12月出任旅遊事務專員，於2014年12月至2018年4月出任商務及經濟發展局常任秘書長（工商及旅遊），並從2018年4月起出任食物及衞生局常任秘書長（食物）。

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責任編輯：陳子謙