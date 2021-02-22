將勤補拙｜考包尾轉校遇好老師鼓勵苦讀變全級第一　基層小子圓大學夢盼做數學老師

▲ 黃康男轉校之後苦追成績，終成功入讀大學，盼日後成為數學老師。

出身基層家庭的黃康男，成長路跌宕，初中時學業遇挫折，加上身體抱恙、父母離異，令他一度自暴自棄。重讀中二那年，他毅然決定轉校至中華基督教會馮梁結紀念中學，在師長和朋輩的支持下，重拾學習興趣，更在中四時考獲全級第一名。由考包尾變全級第一，黃康男指秘訣在於認清自己的弱項，將勤補拙，才會看見成果。

▲ 黃康男轉校之後，苦追英文成績。（胡嘉儀攝）

轉校開展大學夢

黃康男初中就讀一所英文中學，自言英文差的他，連試卷上的題目也看不明白，「那時我的英文水平低，應考DSE的話，大概只能取得U級的成續」。由於英文水平欠佳，連帶其他科目的成績亦不理想，他讀了3年，全級排名也未曾進百名以內，學業感到失意，生活亦遇挫折，令他萌生轉換環境的想法。

他其後轉校至中華基督教會馮梁結紀念中學，初時原本只想草率完成中三，卻在老師的關愛及啟發下，重拾學習的步調，更立志成為數學老師。擁有大學學位是成為老師的基本門檻，黃康男隨即開展他的大學夢，努力追趕成績。

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隔日作文讓老師批改 苦追英文成績

為了提高英文水平，黃康男花大量時間練習英文寫作。他指，學習語文的方法不外乎多看、多應用，那時他隔日寫一篇文章交給老師，縱然是課外練習，老師仍然願意批改及給予指引，令他甚為感動，

這讓我感受到老師的重要性，當你肯努力的時候，有老師會陪你『癲』。

平日黃康男會看美劇，以及閱讀英文文章，他指學習英文最重要是不怕錯，把握機會練習。他笑言自己初時拿起筆，感到迷惘，不知道寫甚麼，但多看別人的文章之後，便有了方向；每日堅持寫一點點，一段時間後便會看見成果。

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對數學有濃厚興趣 曾代表香港出賽

轉校之後，大部分科目以中文授課，包括黃康男最愛的數學科，令他感到得心應手。在中五那年暑假，他與數位同學更代表香港到馬來西亞參與亞洲奧林匹克數學比賽，拿了銀獎，成績有目共睹。

數學老師張灝廉指，黃康男經常在教員室外教同學數學，亦曾在學校開設補習班，教師弟妹應付考試，認為他非常適合當老師，

一般同學計算正確答案便會滿足，但康男要找到最快捷、最簡單的計算方法，希望幫助其他同學更容易明白。

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基層小子圓大學夢 立志成為數學老師

出身於基層家庭的黃康男，直言曾為家中經濟環境感到苦惱，幸得校長及老師協助申請獎學金，幫補學費及書簿雜費，令他放心追逐大學夢。他指家中沒有自己的房間，環境較為嘈雜，難以集中精神溫習，故預備應考DSE期間，每日放學會到自修室溫習，直至圖書館關門。

努力換來成果，黃康男的DSE成績達到入讀大學的基本要求，當中數學科更考獲5*佳績。縱然成績不是最「標青」，但回想自己一路走來的辛酸，黃康男指自己超額完成目標。現時他就讀浸會大學數學系三年級，盼日後成為數學老師，以自身經歷啟發下一代。

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記者：胡嘉儀