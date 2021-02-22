強制檢測｜港府於沙田乙明邨明恩樓採取執法行動　向70名未有檢測人士罰款5000元

▲ 當局共檢查了約2,500名居民的檢測報告，其中約70名人士違反強制檢測公告, 被發出強制檢測令及／或處定額罰款5,000元（陳靜儀攝）

沙田乙明邨明恩樓早前被納入強制檢測名單，沙田民政事務處今日（22日）聯同香港房屋協會（房協）、沙田警區、衞生防護中心和醫療輔助隊進行執法行動，共檢查了約2,500名居民的檢測報告，其中約70名人士違反強制檢測公告, 被發出強制檢測令及／或處定額罰款5,000元，要求他們於指明期間內接受檢測；不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

行動由今日上午約6時開始，至下午約1時結束，沙田乙明邨明恩樓的居民被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受病毒檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該大廈出入口查核住客的檢測證明，並到大廈內進行檢查，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

沙田民政事務處感謝房協、警務處、衞生防護中心及醫療輔助隊的支持和合作，使執法行動能順利完成，指政府明白執法過程可能引起一些居民的不便，希望市民諒解。

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責任編輯：鄧凱文