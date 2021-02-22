愛國者治港│林鄭：政治體制問題為中央事權　港府尊重及全面配合改革

▲ 行政長官林鄭月娥。 (陳靜儀攝)

港澳辦主任夏寶龍今早（22日）於一個研討會上談及「愛國者治港」，要求完善本港選舉制度，讓掌握重要權力的崗位，必須由愛國者擔任。特首林鄭月娥下午回應時強調，「愛國者治港」並非新增事物，要求治港人士是愛國者，甚至可說是最低要求，她強調，政治體制問題是中央的治權，特區政府會尊重中央完善體制方面的主導權，亦將會全面配合。



林鄭月娥就夏寶龍的講話作出四點回應，包括：

１）「愛國者治港」並非新增事物，香港是直轄於中央人民政府，故要求治港人士是愛國者，應是理所當然，亦是成功貫徹落實一國兩制的必然及必要條件。林鄭指，近年於香港發生的事，令人擔心香港許多人不明白「一國兩制」，不明白愛國者治港的必要條件，認為是時候將大原則講清楚，達致正本清源效果。



２）要求治港人士是愛國者並非高的標準，甚至是很低要求，且放諸四海皆準。她指，根據基本法，治港人才不單只涉及行政長官，每一個觸及的團體，包括主要官員、立法會議員、法官、區議員和公務員，都應該要維護國家利益，愛護國家。

３）「一國兩制」是開創性事業，實踐過程內遇到，新問題下必然會帶來到挑戰，最重要是不忘初心，即保持香港長期繁榮穩定。所以見到有問題必須按初心，依法及時糾正，否則若對問題視而不見，將帶來很嚴重的後果。。她認為，中央在中央層面處理問題，是義不容辭，中央行使權力亦是理所當然。

４）政治體制的問題，是中央的事權，而選舉安排是當中重要一環，強調特區政府會非常尊重中央完善政治體制方面的主導權，並會全面配合。林鄭月娥表示，未來12個月，香港將有多場選舉，包括立法會、選委會和特首選舉，如中央認為完善本港政治體制有必要及迫切性，相信有關方面會考慮相關時間表。

講話全文｜夏寶龍：全面落實「愛國者治港」原則 推進「一國兩制」實踐行穩致遠

她又強調，有關議題並非要打壓某一個政治的派別，或與政府有不同政見的人士。若非要用打壓字眼，就是要打壓鼓吹港獨、將香港推向萬丈深淵的暴力人士、打壓忘記祖宗而勾結外國政治組織，破壞香港繁榮穩定，甚至提出制裁香港的人。林鄭表明，中央理解和包容香港社會有不同意見，過去20多年香港亦有不支持政府，但同時也不會勾結外國勢力和推翻政權的議員，認為這一套的工作是為了肯定，而非打壓政見不同人士。



責任編輯：李淇