新冠肺炎｜美國首宗器官移植後染疫身亡　醫生手術後第4天同告確診

▲ 美國首宗器官移植後染疫身亡，醫生手術後第4天同告確診。

美國出現首宗經器官移植感染新冠肺炎個案，一名患有慢性阻塞性肺病的女病人，去年秋天接受雙肺部移植手術後染疫身亡。事後院方發現器官捐贈者生前染疫，但手術前多次檢測，都顯示捐贈者體內沒有病毒。而除了接受捐贈的病人外，負責手術的醫生亦同告確診，相關個案論文已刊登在《美國移植學期刊》（American Journal of Transplantation）。

美國密歇根大學醫學院去年秋天把一名車禍死者的肺部，移植給一名患有慢性阻塞性肺病的女病人。該名車禍死者來自美國中西部以北地區，因交通意外死於腦部創傷。手術前，醫生曾從病人及死者遺體採集深喉及鼻咽樣本化驗，結果顯示一切正常。

然而，女病人在手術後3天出現發燒、血壓急降及呼吸困難症狀，肺部亦受到感染。到手術後第4天，負責手術的一名醫生也同告確診。

醫生再次在採集死者的深喉及鼻咽樣本化驗，但結果顯示沒有病毒。但經由病毒基因排序分析，確認醫生及女病人都是被車禍死者感染。

隨後，女病人情況急轉直下，出現多重系統器官衰竭，在瑞德西韋、血清治療及安裝人工心肺仍無力挽回，最終在移植手術後61天身亡，而染疫醫生經已痊癒。

密歇根大學醫學院移植傳染病主任Daniel Kaul表示，醫護人員在手術前會做足所有檢查，又表示如檢測顯示捐贈者對病毒呈陽性，絕不會進行移植。但有時難以及時採樣及化驗，因此肺部移植存在感染風險。

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責任編輯：羅嘉欣