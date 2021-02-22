日本料理｜日籍名廚中環開高級壽司餐廳　主打日本各地頂級食材

▲ 餐廳落地玻璃設計讓景色一覽無遺，食客能夠將將醉人景色盡收眼底。(圖片由Masa Hong Kong提供)

極上日式料理Sushi Masataka，日籍名廚藤澤昌隆再創新猷，於中環中國建設銀行大廈5樓開設僅可容納21人的高級壽司餐廳Masa Hong Kong。食客可以將窗外繁華盡收眼底，同時細意品味別樹一幟的廚師發辦（Omakase）體驗。

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行政總廚藤澤昌隆所創作的菜式糅合精選自日本各地的頂級時令食材，主打從東京豐州市場採購的新鮮漁獲，加上以靜岡縣山泉水培植的山葵，以及擁有166年歷史、直送到港的東京築地「丸山海苔」，壽司飯以四種醋混合圓潤的日本米手握而成。

色澤亮麗的拖羅壽司是一大必嚐餐目。由五層不同部位的拖羅組成，入口油脂平衡恰到好處。除了一系列手握壽司外，總廚亦精心預備多款煮物，讓食客透過不同方式品嚐當季絕佳風味。

Masa Hong Kong設計風格簡約精緻，落地玻璃設計讓景色一覽無遺，食客可在全港最長的檜木吧枱前享受精心設計的廚師發辦體驗。餐廳天花以傳統日本木工手藝「組子」所榫接製成，透過所折射的柔和光線，室內氛圍更見舒適愜意。

▲ 匠心獨運的行政總廚藤澤昌隆醉心鑽研日本料理，務求透過試驗和創新提升行業水準。(圖片由Masa Hong Kong提供)

作為城中首間備有清酒酒窖的高級壽司餐廳，Masa Hong Kong 特別為食客提供清酒配對體驗，網羅多款佳釀，如榮獲 Sake Competition 金獎美譽、來自三重縣清水清三郎商店酒造的純米大吟釀「作」，以及以冬季冷冽泉水釀製、來自新潟縣清木酒造的「鶴齡牧之」限定大吟釀。

Masa Hong Kong

地址：香港中環干諾道中3號中國建設銀行大廈5樓

營業時間：星期一至六（星期日休息）

午餐時段：中午12時至下午3時 及 晚餐時段：晚上6時至11時

最低消費額：午餐：港幣1,580至2,680元（每位）；晚餐：港幣2,980元（每位）

電話：（852） 2131 1303

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責任編輯：張懿慧