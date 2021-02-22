去年提出國安法獲通過 　人大陳曼琪今年再出招

▲ 陳曼琪建議建立及完善香港公職人員資格審查的機制。

港區國安法是香港政局變化的重大分水嶺，去年的提案者，正是港區全國人大代表陳曼琪，今年３月的人大政協兩會，陳曼琪再出招，宣布將提交新提案，即建立及完善香港公職人員資格審查的機制。

陳曼琪建議，根據憲法、《基本法》、《港區國安法》， 由全國人大及其常委會，制定屬全國性法律的《中華人民共和國香港特別行政區公職人員資格審查法》，訂明香港公職人員的定義及涵蓋範圍、各類公職人員的法定聲明和宣誓的內容、形式和要求、違反聲明和宣誓的罪行和處罰，並設立香港公職人員資格審查委員會，負責香港特區公職人員的資格審查，委任選舉主任和監誓人員等，對行政長官、行政長官選舉委員會成員、立法會議員、區議員等等的候選人及當選人、獲委任的公職人員依法進行資格審查。

港澳辦主任夏寶龍今日在講話中也指出，要完善有關制度體系，拿出管用的辦法，確保特區行政、立法、司法機構的組成人員及重要法定機構負責人等，都由真正的愛國者擔任。政界中人估計，陳曼琪是次提案，或是「管用的辦法」之一。

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