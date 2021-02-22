男人之苦｜糖尿病+高血壓血脂或誘發心絞痛可致不舉　放射科醫生：素食能改善性功能

▲ 醫生解構部分男士不舉之謎。

40歲以上的男仕有40%不舉是美國的臨床數據。事實上，所有能影響心臟血管的疾病，如糖尿病，高血壓和高血脂等，也可以影響到陰莖的血管。如血管被氧化而變硬及收窄，血液便不能流進陰莖。 陰莖缺乏血流，自然不能勃起。

而正正因為陰莖血管的直徑是心臟血管的三分之一，同樣的血管病變，會先出現在陰莖上。 男士若出現不舉，後來會有很高機會出現心絞痛。 在致命情況出現之前，原來小兄弟一早已經一再明示了。但是很多人都會誤以為這只是年紀漸長的一部分而掉以輕心， 錯過改善身體的黃金時間。

不舉, 直接影響自信及與伴侶的關係。那麼，如何改善性能力及避免致命疾病如心臟和腦血管病變的出現呢？

方法其實也是多做運動及吃能對抗血管氧化的食物。大部分的蔬菜，水果也有這種功能。含有動物脂肪，令血管發炎的食物如肉類，蛋和牛奶，請盡量少食。網上有大量數據說明素食能改善性功能。而身邊也有朋友聽從意見，嘗試一週的素食並已經深深感受它的威力。到現在，還繼續素食呢。

▲ 放射科專科 岑承輝醫生

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標題經TOPick編輯修改，原題為「男人三十而立，四十而不舉？不用氣餒，素食絕對幫到你。」

撰文：放射科專科 岑承輝醫生