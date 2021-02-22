婆媳關係︱結婚14年未試過與奶奶獨處　黃聖依自爆豪門夫家有106人︰斟水斟到手軟

▲ 黃聖依結婚14年來，未試過與奶奶單獨相處。

38歲的內地女星黃聖依參與的內地真人騷《婆婆和媽媽》第2季最近播出，她與丈夫楊子連同奶奶一起亮相。黃聖依於2007年嫁入豪門，她在節目上透露，與楊子結婚14年來，從未試過與奶奶單獨相處，因為夫家成員多達106人，她根本難有機會與奶奶獨處。

斟水都要斟106杯

黃聖依上周四（18日）在微博寫道，「一到過年，端水大師婆婆的日常就是端106杯水」，還附上20多杯水的相片，透露丈夫的豪門家族多達106人，斟水都要斟夠106杯。她在本月初時又上載一張家庭群組「楊家巨給力」的對話截圖，顯示群組包括106位家族成員，她指出「媽媽（奶奶）重出江湖，一家人集體換頭像」，頭像正是奶奶的樣子。

▲ 黃聖依於2007年與楊子結婚，並誕下兩子。（微博圖片）

86歲的奶奶在節目播出時，與幾名孫仔孫女一起出場，原來她已經有35個孫。她被問到最喜歡哪一個新抱時，笑容滿面地回應「都喜歡，都對我好」，又對黃聖依這個新抱很滿意，指她是個一百分新抱。

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家人多難與奶奶獨處

黃聖依在節目中分享與奶奶的相處點滴，表示不曾跟奶奶獨處，令在場人士非常驚訝，她解釋︰

我們家人丁太興旺，有一百多人，這怎麼單獨相處，對吧？

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但凡過時過節黃聖依家中都塞滿人，奶奶在家族中德高望重，家人碰面時都圍著她談天說地，因此她直言「跟婆婆（奶奶）獨處的時間其實有點困難」。她稱有一次問奶奶「甚麼時候走？」奶奶誤以為要趕她走，令她感到不開心，於是致電向奶奶道歉。

夫家超豪大宅曝光

黃聖依與楊子育有兩個兒子，8歲的楊安迪和4歲的楊安麟。節目令黃聖依夫家的豪宅曝光，其實她於2018年帶著大兒子安迪參加《媽媽是超人》第3季時，其位於河北徐水的7,500呎已曝光，家中有一個超大遊樂場。

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因為孫兒安迪一句冬天想滑雪，黃聖依的奶奶特別興建一個私人滑雪場，她表示「他要甚麼我都滿足他」，對於孫兒有求必應。

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責任編輯：王明芳