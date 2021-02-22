  • 22°C
香港時間 : 2021222日 (一) 19:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

婆媳關係︱結婚14年未試過與奶奶獨處　黃聖依自爆豪門夫家有106人︰斟水斟到手軟

親子 19:02 2021/02/22

分享：

熱門 林作 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

黃聖依結婚14年來，未試過與奶奶單獨相處。

38歲的內地女星黃聖依參與的內地真人騷《婆婆和媽媽》第2季最近播出，她與丈夫楊子連同奶奶一起亮相。黃聖依於2007年嫁入豪門，她在節目上透露，與楊子結婚14年來，從未試過與奶奶單獨相處，因為夫家成員多達106人，她根本難有機會與奶奶獨處。

斟水都要斟106杯

黃聖依上周四（18日）在微博寫道，「一到過年，端水大師婆婆的日常就是端106杯水」，還附上20多杯水的相片，透露丈夫的豪門家族多達106人，斟水都要斟夠106杯。她在本月初時又上載一張家庭群組「楊家巨給力」的對話截圖，顯示群組包括106位家族成員，她指出「媽媽（奶奶）重出江湖，一家人集體換頭像」，頭像正是奶奶的樣子。

黃聖依於2007年與楊子結婚，並誕下兩子。（微博圖片）

86歲的奶奶在節目播出時，與幾名孫仔孫女一起出場，原來她已經有35個孫。她被問到最喜歡哪一個新抱時，笑容滿面地回應「都喜歡，都對我好」，又對黃聖依這個新抱很滿意，指她是個一百分新抱。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

家人多難與奶奶獨處

黃聖依在節目中分享與奶奶的相處點滴，表示不曾跟奶奶獨處，令在場人士非常驚訝，她解釋︰

我們家人丁太興旺，有一百多人，這怎麼單獨相處，對吧？

    點擊圖片放大
    +4
    +3

但凡過時過節黃聖依家中都塞滿人，奶奶在家族中德高望重，家人碰面時都圍著她談天說地，因此她直言「跟婆婆（奶奶）獨處的時間其實有點困難」。她稱有一次問奶奶「甚麼時候走？」奶奶誤以為要趕她走，令她感到不開心，於是致電向奶奶道歉。

夫家超豪大宅曝光

黃聖依與楊子育有兩個兒子，8歲的楊安迪和4歲的楊安麟。節目令黃聖依夫家的豪宅曝光，其實她於2018年帶著大兒子安迪參加《媽媽是超人》第3季時，其位於河北徐水的7,500呎已曝光，家中有一個超大遊樂場。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

因為孫兒安迪一句冬天想滑雪，黃聖依的奶奶特別興建一個私人滑雪場，她表示「他要甚麼我都滿足他」，對於孫兒有求必應。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：王明芳

家庭關係 婆媳關係 家庭教育 豪宅 黃聖依 遊樂場 滑雪

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣