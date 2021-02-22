  • 25°C
香港時間 : 2021222日 (一) 17:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 林作 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【疫下新方案】業界採用無人技術＋機械人應對　AI取代人類成新常態？

社會 17:17 2021/02/22

分享：

熱門 林作 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

科技女股神Cathie Wood表示，隨著基本工資不斷提升，加上AI訓練成本大幅降低，企業將會更積極採用AI取代人力。

早於疫情之前已有不同行業為了應對工人短缺的挑戰，開始引進並應用人工智能（AI）機械人，甚至被指有望取代人類。在新冠肺炎疫情全球大流期間，業界更進一步加速採用AI機械人，據有「科技女股神」之稱的方舟投資（ARK Investment Management）總裁Cathie Wood近日指出，即使疫情結束，這些趨勢也不會逆轉，令許多人將成為永久失業的一群。

為了減少人與人之間的接觸，減低新冠肺炎傳播風險，目前在日本、美國及亞洲國家的企業正不斷加大對應用機械人，取代人類工作。其中在日本，就有不少企業推出機械人酒店、機械人咖啡店、護理機械人，以及採用送餐機械人等。

科技女股神Cathie Wood表示，隨著基本工資不斷提升，加上AI訓練成本大幅降低，企業將會更積極採用AI取代人力。她還觀察到，美國運輸業與餐飲業已加速導入無人技術，所以預計趨勢將不會逆轉，成為長期趨勢。

事實上，全球近年持續發展無人運輸科技，在運輸業方面，已有自動駕駛汽車送貨服務、無人駕駛貨車、無人機等服務相繼出現。尤其在面對在防疫期間，電商及物流配送需求激增，更造就「無人經濟」包括AI技術、機械人、無人配送等智能化方案加速崛起。

根據機械人制造商SESTO Robotics早前指出，在去年全球的服務機械人市場的規模達到 141 億美元（約1,093億港元），估計至2027年全球的服務機械人市場將會增長三倍以上，達到 509 億美元（約3,946億港元）。

此外，由於疫情全球大流行增加行業應用清潔及消毒機械人，包括在製造工廠、醫院、酒店和公共交通等各個領域上，帶動整體服務機械人市場規模增長。該機械人制造商同時估計，全球清潔及消毒機器人市場至2025年，收入將達到23億美元（約178億港元）。

責任編輯：張寶燕

相關文章

【年終獎勵】內地企業連續13年　送傑出員工一人一部BMW
15:04 2021/02/09
【年終獎勵】內地企業連續13年　送傑出員工一人一部BMW
【求職技巧】年後想轉工？專家教路善用LinkedIn平台擴人際網絡
16:55 2021/02/10
【求職技巧】年後想轉工？專家教路善用LinkedIn平台擴人際網絡
調查：去年3成香港打工仔轉工　最想有個人變革、改善就業條件
19:13 2021/02/19
調查：去年3成香港打工仔轉工　最想有個人變革、改善就業條件
【辦公室戀情】調查：遙距工作增加職場戀情　全因溝通成本低、無壓力
15:41 2021/02/18
【辦公室戀情】調查：遙距工作增加職場戀情　全因溝通成本低、無壓力
失業 疫情 創業板 酒店 餐飲 運輸 經濟 人工智能 肺炎 新冠肺炎

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣