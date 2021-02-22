▲ 教育局首辦全港小學中國歷史文化常識問答比賽及中學年度大獎。

​教育局今日(22日)向全港學校發出通函，邀請小學參加「華萃薪傳——第一屆全港小學中國歷史文化常識問答比賽」，以及邀請中學參加「傳承・想創——積極推廣中國歷史與中華文化學校年度大獎」活動，以鼓勵學生加深對中國歷史和中華文化的認識和營造積極的學習氛圍。教育局局長楊潤雄表示，兩項活動均鼓勵同學加深對中國歷史和中華文化的認識，營造積極的學習氛圍。



教育局發言人表示，「華萃薪傳——第一屆全港小學中國歷史文化常識問答比賽」不單能加深學生對中國歷史和中華文化的認識，更有助學生傳承中華優良文化，展現香港情懷、國家觀念和國際視野。

比賽分初賽、準決賽及決賽，對象為全港小四至小六學生。各小學於初賽階段可提名不少於20位學生參與，初賽將於四至五月以網上形式舉行，準決賽和總決賽則於六至七月在電視台進行。



第一屆全港小學中國歷史文化常識問答比賽即日開始接受報名，至3月19日截止。有關比賽最新消息和資訊，請瀏覽活動網頁 。比賽除設有冠、亞、季軍獎項外，還特設「十八區卓越表現獎」和「最積極參與學校獎」，以鼓勵學校踴躍參與。得獎者將獲頒贈獎杯、獎狀及書券等。

為加強學生對中國歷史和中華文化的認識，教育局將提供一系列適合小學生閱讀的參考材料，資料將上載至比賽網站。學校也可參考教育局「教育多媒體」網頁。



中學方面，「傳承・想創——積極推廣中國歷史與中華文化學校年度大獎」旨在透過推廣自主學習和電子學習，鼓勵學生多認識中國歷史和中華文化，並獎勵及表揚積極推動中國歷史和中華文化的學校、教師和學生。

發言人指，教育局於本學年配合初中推行的新修訂中國歷史課程內容，整合現有網上教材及推出「想。創。中國歷史——學生自學平台」，並分別舉辦「『歷史好知味』全港中學生比賽」和「『中史解碼』KOL大募集」（中學組），讓學生透過日常和有趣的生活情境來認識中國歷史和文化。

所有參與自學平台和學生活動的學校，均會自動競逐年度大獎，無須另外報名。總得分最高的十間學校將會獲頒「積極推廣中國歷史與中華文化學校年度大獎」。有關自學平台和學生活動的詳情，請瀏覽教育局網頁。

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責任編輯 李志強