疫情下連續第二年停辦TSA　教育局研優化措施讓學校善用考材

▲ 全港性系統評估（TSA）連續第二年因新冠肺炎疫情而停辦。（資料圖片）

全港性系統評估（TSA）連續第二年因新冠肺炎疫情而停辦，教育局今日（22日）宣布，鑑於新冠肺炎疫情反覆，停辦2021年全港性系統評估，包括涉及小三、小六及中三級的所有說話評估及紙筆評估，以期學校能盡量利用本學年餘下時間進行面授課堂，同時會優化措施，讓學校善用考評局已準備好的考材。

教育局今年將再次與考評局及香港教育城合作，安排「善用2021年全港性系统評估材料」，讓學校善用考評局已準備及整合的系統評估材料，了解在疫情下學生的學習情況和跟進學生的支援需要，學校可透過原有的紙筆評估模式，或學生評估網上資源庫（STAR）平台提供的網上評估模式進行。

教育局表示，參考去年有關安排的經驗及學校意見，教育局及考評局正敲定本年度有關安排細節，並會推出優化措施，讓學校善用2021年全港性系统評估材料回饋教學，而教育局亦能在系統層面收集數據以了解整體學生的學習表現。

教育局及考評局將於4月下旬透過現場實體／網上簡介會，向學校介紹安排及參與詳情。香港教育城亦將於3至4月期間，在STAR平台推出一批新增及優化功能以配合「善用2021年全港性系统評估材料」安排及簡化行政程序，加強支援學校、教師及同學進行網上評估，詳情將在簡介會中介紹。

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責任編輯：馮琪雅