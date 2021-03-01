【陀槍師姐2021】滕麗名拍劇受傷繼續開工　敬業樂業從不介意戲份多寡

▲ TVB劇《陀槍師姐2021》的陳三元（滕麗名飾）與觀眾一起成長。

TVB劇《陀槍師姐2021》本周播至結局篇，《陀槍師姐》系列的元祖角色陳三元（滕麗名飾）在本周再登場。事實滕麗名飾演的陳三元入木三分，多輯的《陀槍師姐》更可說是伴觀眾成長。

滕麗名接受TOPick專訪大談陳三元對她的影響，並分享從影至今的點滴：「從第一輯開始，沒有人會想到陳三元的遭遇到最後會這樣。」滕麗名說：「在TVB劇集的歷史來說，我想也是很經典。」

【陀槍師姐2021】陳三元17年後對丈夫之死釋懷 滕麗名獨腳戲騷演技感動觀眾

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

是喜是悲全看心態

滕麗名覺得自己跟陳三元是互相影響，她回想最初說：「當初也不明白為何監製會找我演陳三元這個角色，很肯定地說之前的滕麗名並非一名男仔頭。既然你們認為我演男仔頭入型入格的話，我便嘗試去投入它。」

不少觀眾認為陳三元是悲劇人物，她則覺得：「人生總有不開心、不順意之事，如果你將事件放很大，那你定必是最悲慘的人，有很多事情取決於你的心態和心境。戲劇上一定是大一點，戲劇化一點。但我覺得每個人生命中都總有分開、面對生死等，又不至於悲劇至此。」

二妹姐、三元和莎莎三婆孫在今輯重逢，滕麗名說：「監製找了美棋，她真人也跟劇集是Real Time成長，找回她也可勾起大家的回憶。」

滕麗名也感慨指：「轉眼間原來已經這麼多年，會覺得很得意。當年深刻的事有很多，有很多動作場口，也因此會受傷，全部都歷歷在目。」

【開心速遞】滕麗名犧性靚樣扮醜 袁文傑護花撐「熊尚善」：唔淮話唔靚

▲ （IG圖片）

滕麗名敬業樂業

最令她難忘的是拍攝時夾斷手指，「記得拍追逐警車的戲，因為要鬥快，手指被夾在車門內，斷了手指。」她續指：「記得同事問了一句是否需要開車門，當然需要，不然我的手指便在車門內。拍畢後便去了醫院，晚上便繼續開廠。」

拍攝時間十分緊湊，她謂：「那個年代是無日無夜的，兩個月是絕對能拍畢20集。」

▲ （湯炳強 攝）

貪玩參加新秀

現在滕麗名演技出眾，不過其實她卻是參加歌唱比賽入行。

在1995年，滕麗名參加新秀（同屆參賽者包括陳奕迅和楊千嬅等）後入行，她坦言只因貪玩而參賽：「其實真的不懂得唱歌。我喜歡拍劇是因為拍劇可以有很多不同的變化，不同對方會有不同的化學作用，會令你很興奮和開心。」

她從沒後悔加入演藝圈：「如果不享受便不能做下去，時間、精神、體力並非很容易便能付出。一定是很熱愛這份工作、很喜歡拍攝才能捱下去。」她回想初入行的經歷：「那個年代，可能一星期只能睡6小時，你只能選擇回家洗澡還是在公司睡覺，那時候的作息時間比現在更嚴厲。」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

不介意戲份多少

陳三元外還有《真情》梁冰雪、《尋秦記》善柔、《一屋老友記》寶欣、《愛‧回家之開心速遞》熊尚善....，滕麗名多年來演活不少深入民心的角色。

可是對於一直未有獲獎，她卻十分豁達：「獎項是賦予一個認可，但不能說是可惜，我覺得不需要別人的認可，因為沒可能去滿足到整個世界。一定會有人喜歡你，有人不喜歡你。」

她坦言：「以前可能會在意，因為會在意別人覺得你做的事是否滿意，現在的我則享受整個過程及成果。出來的結果是我自己覺得很感動，或是做到一個角色而很有滿足感，也可以自己再創高峰。」

滕麗名又說：「我不會感到可惜，有獎的話會很高興及很珍惜。我要做的已做足了，在我的控制範圍內。」

▲ （湯炳強 攝）

對於角色戲份多與少，滕麗名說：「從沒介意過（戲份少），再者這並非你能介意或不介意。你可以選擇不做，但你不要選擇介意，介意就不要做，介意而做亦一定不會好。」

身為公眾人物，她很注重自己的言行舉止：「是需要有身教的，有社會責任。我覺得我們是需要檢點、自律、有紀律的。除了是個人名聲外，你也希望下一代和所有人都不會因為你而有個壞的影響。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

夫妻培養共同興趣

事業上覓得一份喜愛的工作，愛情上也找到了真命天子。滕麗名於2013年嫁給圈外人朱建崑，為了顧及另一半的感受，她放閃時也會好好保護對方。

她說：「另一半未必會想被人知道太多自己的事，我出Post前會詢問他可否出Post，不方便的話便加上公仔。對家人或身邊人來說，其實是很大的容忍度，也需要去體諒他，他外出時也不想被人指指點點。」

談到夫妻相處之道，她認為最重要是培養共同興趣：「有甚麼開心不開心都一定要說出來，這裏說這裏散，不值得的。凡事累積的話，雪球便會愈滾愈大，到你想解決的時候根本就解決不到。」

▲ （湯炳強 攝）

記者：梁樂欣

同場加映：麥美恩專訪