教做功課︱不懂數學題激嬲爸爸險釀家暴　11歲男童報警求助︰不想活寧願坐監

▲ 一名11歲男童因不懂一道數學題而問爸爸，怎料激怒了爸爸，他的雙胞胎弟弟為哥哥報警。

不少父母都體驗過，教小朋友做功課愈教愈勞氣，甚至影響親子關係。內地一名11歲男童因不懂一道數學題而問爸爸，怎料激怒了爸爸，他的雙胞胎弟弟為哥哥報警，指家中差點發生家暴，哥哥寧願坐監也不想活。

一道數學題惹家暴疑雲

綜合內地傳媒報道，杭州一名11歲男童做數學功課時遇上「2.8÷0.7」難題，苦思無果，因而向爸爸請教。爸爸知道後無名火起，責罵他一頓，愈演愈烈，更打了兒子一下。雙胞胎弟弟見勢色不對，擔心爸爸會向哥哥動武，於是報警表示想跟哥哥一起離家出走。

警員接報到場後，向男童的父母了解事件。從影片可見，只見爸爸情緒尚未平復，媽媽滿面通紅，似乎為了兒子的事而哭過，而男童背對鏡頭，雙胞胎弟弟則坐在窗台位置。

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父教功課打了兒子一下

爸爸向警員透露，自己教兒子做功課時確實打了他一下，可是兒子之前也用這種方法威脅過他們。爸爸即場怒斥兒子︰

你媽含辛茹苦把你們雙胞胎生下來不容易，說出來的話都氣死我了，又好笑又好氣，以後有話好好說！

他叫兒子要在警員前保證要好好學習，因為一切都記錄在案。經過警員調停後，一家人情緒慢慢穩定，警員才放心離開。

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責任編輯：王明芳