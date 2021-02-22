星爺愛將︱68歲吳孟達證實患肝癌　田啟文代報病情：化療後很虛弱

▲ 田啟文證實吳孟達患肝癌。

現年68歲的達哥吳孟達近年屢傳身體出現問題，近年因心臟問題而消瘦。昨日（2月21日）有報道指吳孟達近日在香港秘密入院，於腫瘤科留醫，因達哥很少將病況告知圈中朋友，因為不想朋友擔心，亦不想麻煩別人。

達哥好友田啟文（田雞）今日接受媒體訪問，稱與達哥雖說很久沒見面，但一直有靠電話訊息聯絡，而他亦向傳媒證實達哥患有肝癌，但是癌症多少期就不想講。

▲ 吳孟達近年身體有不少毛病。（經濟日報圖片）

星爺愛將︱吳孟達疑腫瘤擴散入院留醫 田啟文代報平安：大步檻過

田雞又指達哥早前在澳門醫病，後返港就醫。而達哥現已完成手術，並在做化療，而手術後身體很虛弱，也沒心情講話，只做手勢來回應，太太和一對子女都有在港照顧吳孟達。

吳孟達現在已完成病手術，並且打電話給田啟文保平安稱自己：「大步檻過」。

早前開工時心臟痛

達哥表示現時病情控制得不錯，有很好的醫療團隊照顧，據曾到醫院探過吳孟達的朋友指，達哥情況尚好。

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早前達哥在內地開工時突然心臟不適，但稍為休息後堅持繼續拍攝。後來達哥現身內地節目時，身型明顯消瘦許多，但氣色就已恢復不錯。

達哥談起身體近況，並指當年心臟因受病毒感染而出現很大問題：「那個時候真的甚麼都做不了，心裏面很多事情想做，力不從心，包括感覺幾年沒拍了，好像跟很多觀眾朋友距離愈來愈遠了。夜闌人靜的時候，感覺好像自己就要走了。沒想到還有機會寶強（王寶強）又請我，多活一陣子。」

同場加映：謝雪心訪問