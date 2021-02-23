兒童情緒︱認識孩子的求救的信號 兒童物理治療師：孩子要允許犯錯

▲ 孩子需要我們允許他犯錯，然後從錯誤中學習。

今日上堂的，是楓。熱身後，我介紹個遊戲：我先講一組數字，楓聽到後要記住。然後做一個Plank Jump（當然我會事先教他plank jump怎樣做，以及有視覺提示），做完把剛才記住的數字按順序跳到數字墊的數字上。

楓玩得很投入，每成功一次，我都跟他擊掌，告訴他：「恭喜你成功！」「恭喜你又成功記住數字了！」「你很努力用腦仔記住數字喔！」每一次成功，楓都笑得很得意，然後玩得更起勁。

然後到另一個遊戲，我和楓站在鏡子前，楓需要看著鏡子裡的我然後模仿我的動作。我知道這方面楓是比較弱的，所以我加入搞怪的聲效吸引他。玩到第4個動作左右，楓突然蹲下玩地上的圓墊。那墊一直都在地上呀，也不是什麼新玩具，有什麼好玩。

「楓！」我叫了他一聲，然後再做一次搞怪聲效，而這次他繼續把弄圓墊。我腦海中突然呈現楓媽媽上次一齊參加課堂的情境，類似的情況曾經出現，然後媽媽馬上就告誡楓：「又唔專心了！你上堂唔好搞其他野，要聽老師講。」真的因為不專心嗎？

於是我雙手扶著他的手讓他站起來，我蹲在他旁邊，抱著他，說：「嗰啲動作越來越難呢。」楓沒有回應，但身體相對放鬆了一點。

我繼續：「楓係覺得動作太難了。」

楓小聲地回應我：「係。」

「楓覺得啲動作一啲都唔容易，仲好可能做錯，所以驚做錯就唔想玩。」楓這個時候終於抬頭望一望鏡子裡的我，他看到，他的背後有我。

「所以呢，我非常欣賞你，知道哩個遊戲難，你都願意勇敢嘗試咗3個動作！要完成嗰3個動作都唔容易，我睇得出你好努力去跟我做動作。」聽到這裡，楓如釋重負，身體頓時輕鬆得不由自主小跳著，並重複我的說話：「我有勇敢嘗試！楓唔驚！」然後我再次做那個搞怪聲效，他就自動自覺回來挑戰我下一個動作。

認識和表達情緒不是與生俱來，一些人更是花其一生去學習如何處理情緒。當他們感覺到情況不是自己能控制得到（遇到自己可能做不到的事），那種不安和納悶糾纏著他們，他們也許還不知道為什麼有這種感覺，也許未認清那是什麼感覺，總之就是不舒服，那就唯有找方法離開這種不安。

人總喜歡把事情統一歸類。他離開了需要做的事，就是不專心吧。但如果你在擔心受怕的環境下，還能專注做一件事嗎？

能夠辨別孩子求救的信號，然後感受他們的困難，他們就有力量。孩子從來不需要我們解決他們的困難，他們需要我們允許他犯錯，然後從錯誤中學習；他們需要我們在他身邊，純粹支持他面對困難，就夠了。

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