擲糞播毒｜長沙灣公屋住戶淋糞水播毒　樓下鄰居10多件衫沾滿糞便

▲ 長沙灣公屋住戶淋糞水播毒，樓下鄰居10多件衫沾滿糞便。

極度噁心，長沙灣元州邨一名女住戶近日在網上投訴，在家中晾衫期間驚見10多件衣物全部沾上糞水，懷疑是樓上有住戶故意投擲糞水所致。苦主在網上發文呼籲並警告對方收手：

如果你睇到有人性嘅話我希望你道歉，再有下次，請唔好怪我狠毒。

一名居住在元州邨元禧樓的女網民昨日（21日）在Facebook群組發文，投訴近日樓上有人多次向窗外亂拋包括公仔麵、煙頭等垃圾，而煙頭甚至試過燒穿床單。最近又懷疑對方往樓下潑糞水，導致她的家中10多件乾淨衣物都沾上糞水，令她相當無助：

我今朝洗嘅衫全部都係屎水，全部十幾件衫都係，掉又唔係，洗又唔係！

她在網上公開事件，又上載了被染污衣物的照片，同時在帖文中警告對方收手：

我今朝洗嘅衫全部都係你啲屎水了，我希望大家隔籬左右，以後你唔好再咁做。

▲ 她在網上公開事件，又上載了被染污衣物的照片

她並指，自己會向房署投訴事件，以及會向區議員求助。

糞便可傳播新冠肺炎病毒

現時新冠肺炎疫情嚴重，中大醫學院早前曾分析本港14名確診病人超過300個樣本，包括病人的痰、鼻咽液、深喉唾液、血液、尿液及糞便，發現所有病人的冀便樣本均帶有病毒。

研究發現，不論患者的病情輕重，所有人的糞便樣本被驗出帶有病毒。中大呼吸系統學講座教授許樹昌解釋，帶病毒的糞便可以污染環境，其他人便有機會因接觸受污染的環境後觸摸眼或口鼻，令病毒入侵黏膜而受感染。

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責任編輯：羅嘉欣