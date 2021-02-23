親子遊戲︱放下電子產品享受童樂時光 善用家中3樣物品變小朋友奇趣天地

▲ 可以善用家中物品設計親子遊戲。

買買埋埋喺屋企成堆玩具但小朋友已經玩厭咗？成日想減螢幕時間但又唔知有咩好玩？原來屋企有好多嘢搖身一變，都可以變成小朋友嘅遊戲素材，將屋企變成細路嘅奇趣天地！以下介紹簡單3款家居物件比各位家長發揮創意啦！

1. 尼龍繩

喺屋企搵個走廊位，或者拍埋兩三張高凳同牆之間形成一道走廊。用膠紙將走廊嘅兩邊牆用尼龍繩連接，痴5-10條唔同高度同斜度的尼龍繩，形成一個「激光陣」，搞掂之後小朋友可以嘗試喺身體完全冇掂到任何「激光」之下通過「激光陣」。

想挑戰難度嘅，可以試下拎住碗，碗入面裝三分一的水，小朋友挑戰成個過程都好好保護哩碗「聖水」，過陣都唔好倒瀉呀！

2. 毛巾

想訓練下小朋友嘅平衡力，冇得落公園行花槽邊，原來簡單用條長毛巾就可以！將長毛巾嘅長邊對摺再對摺，平放喺地下，就變成一條自製「平衡木」啦！小朋友可以喺上邊向前/向後行，又或者拎住隻裝住粒車厘子嘅匙羹，慢慢向前行而同時保護好粒車厘子。有咗哩條毛巾「平衡木」，只要改動小小元素，就即刻改變咗難度，變成新嘅遊戲！

3. 環保袋/枕頭袋

唔洗自己買袋鼠跳袋，用環保袋/枕頭袋都可以做到同樣效果！小朋友企入去個環保袋/枕頭袋，手抽住環保袋/枕頭袋兩側，好似袋鼠咁向前跳。家長可以喺地下擺啲cushion、水樽之類嘅障礙物，袋鼠仔要一邊跳一邊繞過啲障礙物，少啲計劃都唔得架！

正所謂創意無限，只要我地花啲心思，簡單家品都可以成為小朋友嘅玩具！同仔仔女女創造屬於你地嘅遊戲空間啦！

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