【小學試題】小三中文搶分練習題答案　辨別修辭手法加強表達能力

▲ 小三中文搶分練習題答案。

教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在農曆新年假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。

以下為小三中文練習參考答案︰

一.

1. C

2. A

3. C

4. C

5. B

6. A

7. C

二.

1. A

2. A

3. B

4. B

5. C

6. D

三.

1. 爸爸吩咐我們要小心過馬路。

2. 因為他想去看日出，所以必須提早起床。

3. 母親節快到了， 美兒 寫了一張心意卡送給媽媽。

4. 假如有時間，我就會看故事書。

5. 老師鼓勵我們多參加有益的課外活動。

6. 雖然我帶了雨傘，但是全身仍被淋濕了。

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