【小學試題】小三中文搶分練習題答案 辨別修辭手法加強表達能力
中小學 00:00 2021/03/01
教育局宣布，全港中、小學及幼稚園在農曆新年假期後，可有限度恢復面授課堂。家長可陪伴小朋友，利用TOPick邀請名師設計的練習題，在家中鞏固所學、吸收新知，維持學習進度，為復課做好準備。
以下為小三中文練習參考答案︰
一.
1. C
2. A
3. C
4. C
5. B
6. A
7. C
二.
1. A
2. A
3. B
4. B
5. C
6. D
三.
1. 爸爸吩咐我們要小心過馬路。
2. 因為他想去看日出，所以必須提早起床。
3. 母親節快到了，美兒寫了一張心意卡送給媽媽。
4. 假如有時間，我就會看故事書。
5. 老師鼓勵我們多參加有益的課外活動。
6. 雖然我帶了雨傘，但是全身仍被淋濕了。
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