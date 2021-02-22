城大疫下辦春茗介紹校長郭位填詞普通話校歌　防疫關係取消傳媒答問環節校長匆忙離場

▲ 城大校長郭位今日（22日）在傳媒新春聚餐介紹其親自填詞的新校歌。（香港經濟日報記者攝）

新冠肺炎疫情反覆，香港城市大學今日（22日）如期舉辦傳媒新春聚餐，介紹大學最新發展，主要介紹由校長郭位填詞的新校歌，冀令大學專注教研的品牌定位更突出。

校方在採取二人一桌及保持社交距離等防疫措施下舉行聚餐，各間獲邀傳媒亦只可派一名代表出席，在場約十多名傳媒代表，大部分獲安排與其他「行家」共坐一枱，無法與出席的大學管理層面對面詳談。

惟有大學公關於活動尾聲突通知，因疫情關係要限制聚餐時間，而活動有延誤故取消答問環節，校長郭位與多位大學管理層出場約1.5小時便急急離場，僅由副校長（發展及對外關係）李國安留下解答傳媒提問。

李國安表示，大學自6、7年前開始加強學校品牌定位，包括早年推出新的校徽，而不少國際性學校都有校歌，為了令學校品牌定位更突出，故創作新校歌。校歌名為〈學研出塵〉，李國安指，希望透過校歌帶出城大主旨為教學研究，以及表現「出塵」、「唔好hea住嚟做」，目前設有由郭位親自填詞的普通話版，以及以此為藍本編寫的廣東話版，校方亦即將推出英文版本，以及可供非正式場合表演用的流行曲版本。

普通話版本首兩句歌詞節錄如下：「大問於市，學研於塵。師生能爾，惟心是用。」

▲ 由郭位手寫的校歌歌詞。（香港經濟日報記者攝）

城大去年底修訂學生紀律守則及學術誠信守則，禁止破壞大學品牌及形象的行為，包括將校歌、校徽或其他能代表大學元素進行「二次創作」。對於會如何處理學生二創新校歌，李國安回應表示，「大家出嚟講嘢、出嚟社會俾嘢都要負責」，管理學生行為事宜由大學其他單位負責，他僅負責首歌創作部分。

《港區國安法》去年落實後，特首林鄭月娥曾稱大學對於增加對國家安全的宣傳及教育工作是「責無旁貸」，對於大學將如何落實國安教育，李國安重申城大宗旨是「政教分離」，「呢個（推動國安教育）唔係我地關注，我地係一個教育機構，呢方面我個人無受過任何壓力。」

此外，郭位稱大學設於大埔林村的動物醫學教學農場，最快在今年底完工，將會引入澳洲的乳牛，計劃未來可生產牛奶、雪糕及乳酪等乳製品，於城大內售賣。

▲ 城大校內擺設宣傳品推廣新校歌。（香港經濟日報記者攝）

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記者：馮琪雅