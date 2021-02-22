膠樽徵費｜政府倡向飲料供應商徵循環再造費　減廢團體：誘因助回收惟憂成本轉嫁消費者

▲ 政府倡向飲料供應商徵循環再造費，減廢團體樂見計劃惟憂成本轉嫁消費者。（資料圖片）

環境保護署今日（22日）發表諮詢文件，建議推展「塑膠飲料容器生產者責任計劃」，要求各持分者共同承擔環保責任，妥善收集及處理塑膠飲料容器。免「廢」暢飲主席司馬文表示，支持政府推出該諮詢文件，可提高飲品包裝的回收效率，呼籲公眾支持回收計劃，減少一次性飲品包裝容器棄置堆填區及隨處棄置對環境造成的影響。

然而司馬文指出，若政府只規管塑膠飲品包裝的生產者，則存有風險，因為生產商會改變用料，由塑膠變為其他複合物，變相增加其他廢料。

政府擬定每交回1個容器消費者可獲1角的回贈，司馬文表示，樂見政府初步構思提供誘因吸引市民參與回收，指根據去年初機構發表的調查顯示，1,001個完整訪問當中33%的受訪者認為，每回收一個膠樽能夠獲得5仙將會更願意進行回收，惟司馬文擔心生產者需要承擔回贈的費用，最終會將成本轉嫁給消費者。

對於回收所帶來的衞生、空間問題，司馬文表示，生產者已開始承擔回收及循環再造飲品包裝的責任，但要達到法例要求相信生產商仍未準備好。

就處理擬推行計劃中所收集的廢塑膠的循環再造設施，當局考慮向這些設施訂定牌照要求，司馬文表示歡迎政府提議發牌的選項，因為能有效規管回收商，減少回收膠瓶被棄置堆填區的情況出現。

膠樽徵費｜政府倡向飲料供應商徵循環再造費 市民回收膠樽可獲回贈1毫，詳情即看：【下一頁】

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記者：陳麗娜