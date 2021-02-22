愛國者治港｜劉兆佳：政改「五部曲」料變成「一部曲」

▲ 劉兆佳認為，立法會選舉、行政長官選委會及區議會選舉，都會實施新的選舉辦法。（資料圖片）

港澳辦主任夏寶龍今日就「愛國者治港」和完善選舉制度發表主題講話，有份出席研討會的全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，下次的立法會選舉、行政長官選委會及區議會選舉，都會實施新的選舉辦法。又認為，香港走不到政改「五步曲」程序，很有可能變成「一部曲」，即由全國人大常委會處理本港選舉辦法修改問題。

他解釋，因為目前立法會並無足夠人數通過政制改革方案的修改，中央亦可能認為香港無法凝聚共識，讓特區政府啟動選舉辦法修改過程，加上時間緊迫，因此最有可能是中央通過全國人大常委會，制定香港選舉辦法修改方案。

北京航空航天大學法學院副教授田飛龍則認為，去年2份重要的中央管制文件，包括港區國安法和就議員資格作出的決定，已展現愛國者治港的基本規範邊界和制度要求。而夏寶龍的講話，對中央和特區政府下一步所展開的選舉制度改革，統一了思想和步驟、澄清了底線和規範邊界。

田飛龍認為，是次關於愛國者治港和選舉制度的重構，足以構成一國兩制和基本法歷史上一次憲制性的時刻，與之前關於基本法實施的制度修補和更新有所不同，而是更全面準確地回溯了一國兩制的初心和初衷，將愛國者治港，從制度規範和制度體積的層面，加以思考和落實。他呼籲香港建制派、中間派和溫和理性的反對派思考，在更清晰的要求下，如何成為愛國者，將政治忠誠和行為，以及政治組織的綱領及參政的行為，與「愛國者治港」的標準和條件相對照，努力做「新世代一國兩制」下的新香港政治人，服務於一國兩制和基本法所承諾的繁榮穩定。

另外，全國港澳研究會副會長、清華大學國家治理研究院院長王振民亦指，夏寶龍的講話，是對「一國兩制」下的選舉制度問題對症下藥和指出發展方向，即全面落實愛國者治港，這不僅是政治原則和要求，更要進一步深入到法律制度及機制，體現於法律中。

他續指，一國兩制近年出現的問題，並非一國兩制和基本法本身有問題，強調一國兩制有相應的原則及方針，須有合適的人貫徹落實，才能達到初衷和目的。他又指出，中央聽到香港社會對修改選舉制度的呼聲，並積極回應，目的是要堅持和發展一國兩制，而非改變，而強調愛國者治港就是為了讓一國兩制行穩致遠。

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記者：林曉君