7.21暴動案｜兩人認暴動案情指大批白衣人衝入元朗站　11人受傷部份嚴重骨折

▲ 前年7.21元朗暴動事件，其中兩名被告今承認暴動罪，案情指現場部份白衣人與黑衣人發生爭執。(網上圖片)

前年7.21元朗白衣人襲擊事件，8名男子早前分別被控暴動及串謀有意圖而傷人等6罪，其中2名被告林觀良及林啟明今（22日）於區域法院承認暴動罪。案情指，7.21前數天，有人在網上呼籲包圍元朗家園，7.21傍晚網上亦有人呼籲遊行人士到元朗聚集。及至當晚逾10名白衣人衝入港鐵元朗站，並以木棍及藤條等襲擊黑衣人，白衣人召集更多人，及後有50名白衣人與100名黑衣人互相指罵及襲擊，白衣人衝上月台及車廂施襲，事件中11人受傷，包括嚴重骨折、裂傷等。

8名被告依次為王志榮（55歲，運輸工人）、黃英傑（49歲，電工）、林觀良（49歲；商人）、林啟明（44歲；商人）、鄧懷琛（61歲；商人）及吳偉南（58歲，貨車司機），鄧英斌（61歲；退休）及蔡立基（40歲；機械技工）。

控罪指王志榮、黃英傑、林觀良、林啟明、鄧英斌及蔡立基，於2019年7月21日在港鐵元朗站參與暴動及有意圖傷害他人。鄧懷琛及吳偉南則被控於同年7月22日在‪‪元朗朗和路及港鐵元朗站一帶參與暴動及串謀有意圖傷害他人；鄧懷琛另被控於同日在元朗‪形點I商場及港鐵元朗站一帶‬參與暴動及有意圖傷害他人。

第3被告林觀良及第4被告林啟明今承認暴動罪，至於其另一項有意圖而傷人則會留在法庭存檔，其餘被告則否認控罪。據兩人承認的案情指，2019年7月16日傍晚，有反修例示威者在元朗鳳攸北街舉行公開放映會，期間有持相反意見人士與示威者發生衝突，但無暴力事件，雙方其後散去。

及至2019年7月16日晚，有人在網上呼籲人參加7.21在元朗的公眾集會，以抗議在放映會遭滋擾，另外有人呼籲保衛元朗家園，把示威者趕出元朗。及至7月21日傍晚，有帖文顯示元朗一帶有白衣人聚集，網上亦有人呼籲遊行人士到元朗聚集。

同晚10時40分，逾10名白衣人衝入港鐵元朗站已付費區，並以手持的牌子、木棍及藤條等襲擊黑衣人，2分鐘後白衣人離開，但號召更多白衣人到場。當中約50名白衣人從形點II的F出口走入元朗站，相隔閘機或圍欄等與約100名黑衣人爭執，雙方互相指罵，部分白衣人揮動木棍及藤條，向黑衣人投擲垃圾桶蓋及雜物，又圍毆黑衣人，受襲的包括1名記者，部份黑衣人向白衣人投擲雜物，又以消防喉射水及施放滅火噴霧。

及至晚上11時，白衣人衝入已付費區域內，向前往上層月台的人施襲，及後不少於50名白衣人在車廂內以藤條及木棍襲擊黑衣人及乘客，引起巨大騷動。案發時，兩名被告聯同其他白衣人向黑衣人揮動木棍並咒罵，當時有閉路電視及市民拍攝到現場情況。截至晚上11時15分有11人受傷，包括嚴重骨折、裂傷、血腫及輕微觸痛。兩名被告於同年8月23及24日分別被捕。

控方代表高級助理刑事檢控專員周天行指出，全案15個街外證人中有11個受傷，其餘4人為目擊者。法官葉佐文問及，文件中是否有受傷列表，控方則指，當中有1名傷者的醫療報告出錯，未能呈上列表。法官追問下，控方透露，警方於2019年10月17日向醫院索取醫療報告，但於11月收到報告時，卻發現與7.21無關，警方於12月再次索取，卻至開庭3天前（19日）才發現再有錯。

法官斥「14個月做緊乜嘢呀」，「個檔案雪咗入雪櫃、冷藏咗1年半呀？」法官問是哪位警員負責，周最初不願透露，但遭法官質疑「係咪想匿名？」周提出將名字寫在紙上，法官拒絕並稱「呢度公開法庭」，周最終才指是時任新界北總區重案組黃詩斌。最終法官將兩名被告的求情押後至3月底案件審訊完結後處理。

已承認控罪的林觀良及林啟明還押候訊，其餘5名被告王志榮、黃英傑、鄧懷琛及吳偉南及鄧英斌共5人續准保釋，蔡立基則還押候審。聆訊今(23日)續。

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記者：林欣樂

