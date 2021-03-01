【幼兒濕疹】皮膚痕癢難耐濕疹發炎　護士媽媽分享6招護膚品使用貼士

▲ 濕疹發炎令皮膚痕癢難耐，大魚媽教你6招使用護膚品的正確方法。

濕疹發炎後，皮膚天然屏障和保濕力會受損，容易乾燥痕癢，一定要好好保濕，保持皮膚滋潤，不能鬆懈。否則會失去更多水份，引致濕疹發作。護膚產品有助於補濕、減輕瘙癢症狀、舒緩肌膚問題，在皮膚表層形成一層保護膜，鎖住皮膚水分，同時防止刺激物進入。

護膚產品主要由油和水混合而成，常用的保濕護膚品分為：乳液（lotion）、乳霜（cream）、軟膏（例如body butter、蜜蠟膏）、油脂（例如植物油、動物油如馬油）。好多朋友問我，應該何時用哪些產品，讓我講解一下。

乳液和乳霜都是水分含量高的產品，易於塗抹，質感清爽，不會堵塞毛孔。由於非常容易吸收，停留皮膚表面時間好短，所以滋潤度會比較遜色。另外因為乳液被皮膚吸收得很快，如果皮膚極為乾燥、發炎，使用乳液可能會引發不適或刺痛。這情況下用油份較高的軟膏會比較舒適。

肌膚乾燥或發炎者可用軟膏

軟膏以油為主要成份，質地較滋潤油膩。大多數軟膏中不含水分，常用來做軟膏的成份包括植物油或動物油，植物油有椰子油、乳木果脂、牛油果油等滋潤度較高的油，動物油有羊脂、馬油等，有時亦會加入蜜蠟。

由於用品塗抹時很舒服、沒有刺痛感，而且十分滋潤，如果肌膚極為乾燥或者有發炎情況，十分適合用軟膏來舒緩不適。軟膏會停留於皮膚表面較長時間，保持滋潤效果，於晚上睡前使用可以長時間保護滋潤皮膚。

油脂其實就是直接用不同的植物油例如椰子油、橄欖油等直接塗抹皮膚，感覺都會滋潤，但直接塗抹時會令人覺得太油膩，以及容易沾染衣物。而經調製過的軟膏則會滋潤之餘不會太油膩。

使用護膚產品小貼士：

1. 如果日常補濕，乳液、乳霜都是很好的選擇，尤其是面部皮膚，不怕堵塞毛孔。尤其是夏天或濕度高的季節，乳液都已有很好效果。

2. 如果皮膚太乾燥、天氣又比較乾的情況下，可以塗了乳液後再加上軟膏，加强和延長滋潤補濕效果。

3. 濕疹皮膚在沐浴後水份容易流失，一定要輕輕印乾水後立即塗上護膚產品。

4. 如果皮膚太乾燥、有發紅發炎情況，或塗乳液時感刺痛，可直接塗軟膏，抒緩不適，改善乾燥發炎。

5. 如果皮膚乾燥，睡前最好用滋潤度較高的護膚產品，保持全晚滋潤，尤其是開冷氣睡覺的朋友。

6. 盡量用全植物成分護膚產品，避免動物油和含石油成份的護膚產品。因為動物油有機會含有激素，而石油產品則有機會含雜質和容易堵塞毛孔。

文章獲大魚媽授權轉載，大魚媽開設facebook專頁「大魚媽和濕疹寶寶」，與育有濕疹子女的父母分享經驗和資訊。

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